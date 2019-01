Sufre ansiedad en un conato de incendio 

Una persona sufrió una crisis de ansiedad el jueves durante un conato de incendio en una vivienda de Ca n'Anglada. Los bomberos recibieron el aviso a las 4.20 de la tarde y lo compartieron con la Policía Municipal: posible incendio en una vivienda de la calle de Santa Cecília. Agentes locales cortaron la vía en el cruce con la calle de Jacint Elías. Al parecer, alguien se había dejado una olla al fuego y el piso estaba cerrado. No se podía acceder desde fuera. Lo hicieron los bomberos desde una ventana de un patio interior. Una vez dentro de la vivienda, comprobaron que no se había desencadenado ningún incendio, aunque el domicilio estaba lleno de humo procedente de la olla. La persona que había requerido a los servicios de emergencias fue atendida de una crisis de ansiedad, pero no fue necesario su traslado a ningún hospital.