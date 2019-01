"Primero el pintalabios. Luego con la pintura negra y el pincel comenzamos por el cuello las orejas y el resto de la cara. Y con el pincel más delgado tapamos los agujeros de los labios", nos explica Rosa Rius mientras acaba de convertir a Madrona Almirall en una paje del rey Baltasar. "Cuello arriba ha de quedar todo bien tapado, para que, si se les cae la gorra, no se les vea nada blanco." ¿El tiempo para cada rostro negro? Rius no emplea más de ocho minutos . Una rapidez avalada por su experiencia.Lleva unos 35 años colaborando como maquilladora en la cabalgata. Más o menos los mismos que Madrona Almirall suma como paje, siempre del rey negro. "El primer año que me lo pidieron, como no queríamos que las niñas nos re conocieran, pusimos la condición fue ser paje del rey negro. Y desde entonces, siempre de negros. Y nos sigue haciendo mucha ilusión y le ponemos muy buena voluntad."