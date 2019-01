Les Smart TV, les més desitjades

Els televisors intel·ligents encapçalen la llista d'articles de tecnologia més buscats en internet, segons el comparador de preus online idealo.es, que ha analitzat la demanda de productes en el seu web. Entre els models més sol·licitats destaca el televisor Samsung Q7F com a líder de les reserques. La revolució dels continguts i produccions, les noves plataformes de streaming, la millora en la qualitat de productes audiovisuals i les infinites possibilitats d'imatge i so que ofereixen els televisors, fan que l'usuari vulgui gaudir de pel·lícules i sèries a casa de la millor forma possible, visualitzant-les en un televisor d'una qualitat cada vegada més alta."L'ús d'Internet i la compra online són accions cada vegada més establertes en els hàbits de consum dels espanyols", destaquen a Idealo.