"Sacos llenos de regalos, pero también de amor, tolerancia, solidaridad, esperanza, felicidad..."

La visita de los Reyes Magos de Oriente ha vuelto a ser una gran comunión colectiva y ciudadana, con la especial fascinación de los niños. Los terrassenses han salido masivamente a la calle para presenciar el magnífico espectáculo de la cabalgata organizada por el Social, impregnarse de la magia y la fantasía de Melchor, Gaspar y Baltasar, y, por supuesto, recoger los caramelos que lanzan Sus Majestades y sus pajes. Había muchas ganas de reencuentro, y ya las aceras de la calle de Col·legi, previa al punto de salida del desfile (la plaza del Doctor Cadevall), estaban, minutos antes de las seis de la tarde, atestadas de familias que querían ver cuando antes posible a los Reyes. Abría el desfile el grupo que interpreta la sintonía del Patge Xiu-Xiu , seguida del jeep del emisario y sus "teiers", y las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, cada una de las cuales precedida por sus sintonías, otros dos vehículos con sus pajes, sus portadores de antorchas, sus pendones, y los "baiards" con las ofrendas al niño Jesús (oro, incienso y mirra). Entre ellos, cuatro grupos musicales más, la Xaranga los Labradores, la Banda de Terrassa, el Aula de Música de Terrassa, la Banda del Conservatori y la Banda del CEM.El itinerario se ha desarrollado con mucho y entusismado público en todos los tramos y plena normalidad, si bien el paso por la calle de Iscle Soler (como alternativa al Portal de Sant Roc, cerrado al tráfico) ha conllevado en algunos momentos un ligero retraso, y minutos de espera entre unas carrozas y otras en la Rambla d'Ègara.

La Plaça Vella se ha estrenado este año con buena nota como marco de la ceremonia de recepción de los Reyes y punto final de la cabalgata. Su presentadora, Mariona Tomàs, la ha abierto a las 7.45 de la tarde, quince minutos después subían al escenario el alcalde Alfredo Vega y los portavoces de los diversos grupos municipales, y, al poco, ya se ha escuchado, procedente de la calle de la Font Vella, la sintonía del Patge Xiu-Xiu. Los Reyes Magos se acercaban. Una vez reunidos en el escenario, junto con el Patge Xiu-Xiu, los niños les han lanzado el grito de "benvinguts" que habían ensayado con Mariona Tomàs, y hemos tenido una sorpresa: el encendido de grandes bengalas instaladas en dos torres de la estructura del escenario.

"Majestades, bienvenidos un año más a Terrassa, donde estaréis esta noche repartiendo ilusión, regalos y felicidad", ha saludado el alcalde AlfredoVega a Melchor, Gaspar y Baltasar, en una Plaça Vella llena a rebosar. "Lo más importante que tenemos son nuestros niños. Ellos son los auténticos protagonistas de la jornada de hoy, y a los niños les queremos dirigir un mensaje de amor, esperanza y solidaridad, especialmente a los que tienen más dificultades, por diferentes motivos". Vega finalizaría su intervención invitando a afrontar el año que acaba de empezar con confianza en el futuro, y la esperanza de que "seamos capaces de compartir la ilusión de trabajar juntos para construir una ciudad mejor".

Como es habitual ha sido Melchor el encargado de leer el discurso real, con Xiu-Xiu sosteniéndole el pergamino. Tras agradecer a los terrassenses la acogida deparada, el rey blanco ha subrayado las muchas cartas recibidas este año. "Nos han gustado, de manera especial, las que están llenas de buenos deseos, las que hablan de amor y amistad, las que invitan a ser felices y las que hablan de un mundo mejor y lleno de paz." Xiu-Xiu les ha dicho a los Reyes que los niños de Terrassa han mejorado en muchas cosas y han hecho "bondat de la bona", por lo que, anunció, "esta noche pasaremos por todas las casas para hacer realidad vuestros deseos", aunque un poco de carbón, por alguna "ximpleria" que otra, también van a dejar. A los mayores, los Reyes Magos nos piden "seguir trabajando para hacer de Terrassa una ciudad cada vez más comprometida en mejorar el medio ambiente y la sostenibilidad" y "velar por la justicia social y los derechos de las personas. Estamos contentos de que ésta sea una ciudad abierta al mundo y a los cambios constantes que en él se producen". "Terrassencs i terrassenques, sou molt bona gent!", ha seguidamente, en alusión a una frase emblemática de un programa televisivo. "Recibid un beso muy fuerte de los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar." Un gran aplauso ha el discurso real de este año.

Eran las 8.40 de la tarde, y seguidamente, la Policia Municipal ha creado un pasillo a partir del punto de confluencia entre la Plaça Vella y las calles de les Parres y Cremat, por el que la comitiva real, junto con el alcalde y los portavoces de los grupos municipales se han dirigido a pie al Ayuntamiento. Pocos minutos después, los Reyes saludaban desde el balcón a un considerable número de asistentes, muchos fotografiándoles con el móvil, que han querido apurar hasta este final el disfrute de la cabalgata. Diez minutos antes de las nueve de la noche, un breve castillo de fuegos artificiales estallaba en el cielo de Terrassa para cerrar definitivamente la jornada visible de los Reyes Magos de Oriente en Terrassa de este año, iniciada a las 4.45 de la tarde, con su llegada en helicóptero al campo municipal de Ca n'Anglada. Comenzaba entonces su labor noctura e invisible, el paso por las casas con niños para dejarles sus juguetes y regalos.

EL DISCURSO DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

"Estimats nens i nenes, famílies, amics i també al senyor Alcalde i als membres de l'Ajuntament de Terrassa. Molt bon vespre tingueu i gràcies per donar-nos aquesta afectuosa benvinguda.

Venim del llunyà Orient carregats de sacs plens de regals i de joguines, però també d'amor, tolerància, solidaritat, esperança felicitat.

Aquest any hem tingut molta feina a llegir les vostres cartes, n'hem rebut moltes! Ens han agradat, de manera especial, les que están plenes de bons desitjos, les que parlen d'amor i amistat, les que conviden a ser feliços i les que parlen d'un món millor i ple de pau.

Tanmateix, el nostre estimat Patge Xiu-Xiu, ens ha comentat que heu millorat aquelles petites coses a les que us vàreucomprometre i que heu fet forçabondat de la bona durant tot l'any. És per això, que no volemque ningú es quedi sense regal i aquesta nitpassarem per totes les cases d'aquesta bonica ciutat per fer realitay els vostres desitjos.

Cada any, però, també portem una mica de carbó, perquè sempre hi ha aquell dia que no fem cas del que ens diuen els pares, fem alguna ximpleria, en senfadem amb els amics i amigues€

Als més grans us demanem que seguiu treballant per fer de Terrassa una ciutat cada vegada més compromesa en millorar el medi ambient i la sostenibilitat.

Veiem que seguiu esforçant-vos a ser una ciutat solidària, que intenta vetllar per la justícia social i els drets de les persones. Estem contents que sigueu una ciutat oberta al món i als canvis constants que s'hi produeixen.

I ara sí, arriba el moment de començar a repartir la il·lusió per totes les cases, d'obrir finestres, d'enfilar-nos als balcons i de deixar les joguines que ens heu demanat abans no comenci a aclarir el dia.

Us desitgem de tot cor, que els vostres somnis es compleixin i que no perdeu mai l'esperança de fer, entre tots i totes, una ciutat i un món millor.

Terrassencs i terrassenques, sou molt bona gent!

Rebeu un petó ben fort dels tres Reis Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar"