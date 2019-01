¿Qué regalos espera que le traigan los Reyes Magos?

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya están en camino para llegar puntuales a su cita de esta tarde, y repartir esta noche los juguetes y demás regalos tanto a los niños como a los adultos. El instante de descubrir en el comedor de nuestra casa o en la de nuestros abuelos aquel paquete identificado con nuestro nombre y en el que se esconde la respuesta a nuestros anhelos es mágico. Según algunos estudios, este año, los regalos tecnológicos son unos de los más demandados. Los artículos de moda, perfumes o cosmética y ocio se posicionan en las siguientes posiciones. La gran mayoría de los entrevistados esta semana, pero, asegura que no ha pedido nada en concreto a los Reyes. Muchos tan solo esperan que les traigan salud para sí mismos y los suyos, aunque comentan que si Sus Majestades les traen algún regalito, lo agradecerán. Preguntados por el regalo de Reyes que les ha hecho más ilusión, más de uno destaca alguna muñeca o una bici. Por otro lado, son muchos los que afirman que van a ver la cabalgata del día 5 año tras año.

Marta Queralt Sesma

Costurera, 54 años

"Suelo pedir complementos, ropa o perfumes. Hace unos años me regalaron algo que no había tenido nunca, una Barbie. Aún la tengo. En casa, el 24 de diciembre el tió 'caga' algún regalito y después, el día 6, vienen los Reyes. Si el trabajo me lo permite, cada año voy a ver la cabalgata. Me sabe mal que este año no haya caballos; era bonito."

Puri Álvarez Villanueva

Trabajadora de una empresa de cosmética, 50 años

"No he pedido nada material, tan solo salud para todos. Que lleven lo que quieran y que sean originales. De todos los regalos de Reyes, recuerdo una muñeca que hablaba que me trajeron cuando era pequeña. En casa somos de Reyes, Papá Noel no viene. Yo suelo ir cada año a ver la cabalgata con mis sobrinos. No me gusta que este año no haya caballos."

Marta Férriz Villanueva

Maestra, 53 años

"Yo les he pedido una bata y un paraguas. En casa somos tanto de Reyes como de tió; Papá Noel no viene. Cuando tengo los niños, sí que vamos a ver la cabalgata. Me parece excesivo que no haya ningún caballo este año."

Núria López García

Contable, 43 años

"Solo he pedido salud para los míos. Aun así, si cae algún detallito, lo agradeceré. Cuando era pequeña y me regalaron una bicicleta me hizo mucha ilusión. Tardó mucho en llegar, por lo que la ilusión fue mayor. En casa siempre hemos sido de Reyes pero desde que nació el pequeño, también viene Papá Noel. Antes de tener niños ya iba a ver la cabalgata. Ahora lo sigo haciendo. Los animales, en este tipo de eventos, sufren un poco, pero la cabalgata no será lo mismo sin caballos."

Francesca Pérez de Haro

Funcionaria, 52 años

"No he pedido nada. Actualmente tenemos de todo y cuando necesitamos alguna cosa, la compramos. Espero que los Reyes me traigan alguna sorpresa. Recuerdo que cuando era pequeña tenía dos muñecas y los Reyes me trajeron una litera para ponerlas. En casa, cuando los niños eran pequeños, el tió 'cagaba' algún regalo, pero somos más de Reyes. Yo siempre salgo a ver la cabalgata."

Montse Icart González

Trabajadora de una gestoría, 57 años

"No he pedido nada, que traigan lo que quieran. Ya hace muchos años que no pido nada en concreto; llevan lo que quieren. De todos los regalos de Reyes, recuerdo unos pendientes muy bonitos. En casa, 'cagamos' el tió, hacemos un ragalito del árbol de Navidad, y vienen los Reyes. Normalmente vamos a ver la cabalgata toda la familia junta."

Maria Antònia Garrido González

Genetista, 60 años

"Este año he pedido una cama articulada. No suelo pedir demasiadas cosas. De todos los regalos de Reyes, recuerdo un cochecito para las muñecas que me trajeron cuando era pequeña; me hizo mucha ilusión. En casa somos de Reyes pero últimamente ya no salimos a ver la cabalgata."

Xavi Alfaro Folguera

Arquitecto técnico, 42 años

"No he pedido nada en concreto. Por suerte, tenemos de todo. El regalo será sorpresa. Cuando era pequeño recuerdo que me trajeron una bici. También recuerdo el primer ordenador y la primera videoconsola. A mi me gusta mucho la música, y siempre me hace mucha ilusión que me regalen entradas para conciertos. Los libros también me gustan. En casa somos de Reyes. Solemos ir a ver la cabalgata."

Pere Gurt

Empresario, 50 años

"He pedido poder compartir lo que tengo con la gente a la que quiero, salud para mi y para los que me rodean y poder vivir en un país digno donde no haya presos políticos. A nivel profesional, me gustaría crecer todo lo que pueda a pesar de los problemas que tenemos los autónomos. A mi me gustan los regalos de experiencias."

Queralt Morera Rovira

Técnica del Departament d'Agricultura, 45 años

"Una mochila para ir a trabajar y alguna sorpresa como unos pendientes. En casa 'cagamos' el tió y vienen los Reyes. Solemos ir a ver la cabalgata. Hoy iremos también a ver la llegada de los Reyes. A mi me parece bien que no haya caballos."

Fausto Lara Valle

Trabajador de una tienda de juguetes, 23 años

"He pedido un sofá para casa. De todos los regalos de Reyes, recuerdo una espada espacial de Buzz Lightyear que me trajeron cuando era pequeño. Me hizo ilusión. En casa, solo vienen los Reyes. Cuando era pequeño iba a ver la cabalgata pero ahora ya no."

Luis de Miguel Ramírez

Carpintero, 44 años

"Salud y unos zapatos. En casa, Papá Noel es un poco más simbólico. Somos, sobre todo, de Reyes. Vamos a ver la cabalgata cada año, es algo sagrado. En nuestra familia, es tradición comer un frankfurt después de la cabalgata. A mi, los caballos me gustan, creo que le dan un plus a la cabalgata, son un aliciente, pero entiendo que hayan decidido prescindir de ellos por cuestiones de seguridad y de protección de los animales."