Expectación en la comarca por la llegada de los soberanos de Oriente

Las poblaciones de la demarcación de Terrassa ya lo tienen todo listo para recibir a lo largo de esta tarde-noche como se merecen a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, que, al igual que cada año, traen sus alforjas cargadas de regalos. Así, en Matadepera la cabalgata saldrá desde el pabellón municipal, para recorrer las calles del núcleo urbano. A lo largo del desfile, los Reyes Magos se detendrán primero en el Ayuntamiento, donde serán recibidos por las autoridades municipales y después desde el balcón del edifico consistorial saludarán a los matadeperenses. A continuación, retomarán el desfile y efectuarán una segunda parada, esta vez en la plaza del Casal de Cultura, para realizar la tradicional ofrenda al pesebre montado por los Amics del Teatre de Matadepera.

La cabalgata de Matadepera finalizará en el pabellón municipal, donde los tres Reyes Magos repartirán juguetes a niños de menos de 7 años que estén empadronados en el municipio.

En Viladecavalls, como es costumbre, habrá dos cabalgatas simultáneas, una en el núcleo urbano y otra en Can Trias, ambas a partir de las seis de la tarde. El Patge Martí ya visitó en días anteriores el municipio para recoger las cartas de los niños. Antes de iniciarse el desfile del núcleo urbano, la alcaldesa entregará a Sus Majestades la llave mágica de la localidad, con la que podrán acceder a todas las casas para depositar sus regalos. También media hora antes de la cabalgata habrá una chocolatada en la plaza de la Vila.

Latas vacías

En Vacarisses también habrá dos desfiles: uno en el núcleo urbano (seis de la tarde) y otro en la urbanización de Can Serra (ocho de la tarde). En el primero, al acabar la cabalgata, los tres Reyes Magos se dirigirán a pie hasta la iglesia, donde realizarán la adoración del niño Jesús, mientras la orquesta de la Escola Municipal de Música interpreta diferentes melodías. Además, al finalizar ambos desfiles habrá reparto de juguetes a los niños, tanto en el equipamiento La Fàbrica como en el local de la Associació de Veïns de Can Serra.

En Ullastrell, el desfile saldrá a las siete de la tarde, con llegada a la plaza del Ayuntamiento, donde los niños podrán entregar sus cartas. Antes, a las once de la mañana de hoy, ese mismo emplazamiento acogerá una actividad infantil para recordar a los Reyes Magos que no se olviden de pasar por el municipio. Se trata de los 'esquellots' y consistirá en reunir el mayor número posible de latas vacías para que los niños, ayudados de un palo, las hagan sonar lo más fuerte posible. A buen seguro, Sus Majestades de Oriente se darán por aludidos y no pasarán de largo por la localidad.

El paje real Namir llegará a Castellbisbal a las cinco de la tarde -estará en la plaza de la Església- y hasta el inicio de la cabalgata (6.30 de la tarde) recogerá las cartas de los niños. Durante el desfile, sus Majestades se detendrán en el Ayuntamiento, donde serán recibi-

dos por alumnos de la Escola Municipal de Música Miquel Blanch. Y al finalizar el desfile, los Reyes Magos de Oriente todavía seguirán recogiendo cartas en el Casal Cultural i Recreatiu.

En Rellinars, la cabalgata saldrá desde la pista polideportiva y los Reyes Magos se detendrán en el Consistorio para leer un pregón. El desfile seguirá después para finalizar en la plaza Seuba.

En Rubí, durante la cabalgata se repartirán unas cuatro toneladas de caramelos (aptos para celíacos, como en años anteriores) y se volverán a lanzar exclusivamente desde la primera y la última carroza con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes. El desfile, con un total de siete carrozas, comenzará en el Escardívol e irá acompañado por la animación de la compañía italiana Les Montgolfiéres y las francesas Les Allumeurs y Les Phaneles, entre otras. Al finalizar su recorrido en la plaza del Doctor Guardiet, los Reyes Magos realizarán la tradicional adoración al niño Jesús y se despedirán de los rubinenses para iniciar el reparto de regalos por las casas. Antes del comienzo de la cabalgata, a partir de les 4.30 de la tarde, el cartero real, el Mag Rubisenc, se instalará en el Escardívol y recogerá las cartas de niños y niñas.

En Sant Cugat, como manda la tradición, los Reyes Magos volverán a llegar en helicóptero al Parc del Arborètum, desde donde iniciarán el desfile. Además de la cabalgata principal, habrá tres más: en los distritos de La Floresta (5.30 de la tarde), Mira-sol (cinco de la tarde), donde los Reyes Magos también llegarán en helicóptero al campo de fútbol del barrio, y Les Planes (seis de la tarde).

Matadepera

Inicio: 6 de la tarde

Recorrido: pabellón, plaza Sant Jordi, calles Sant Llorenç y Sant Isidre, plaza Cal Baldiró, carretera Terrassa, calle Joan Paloma, plaza del Ayuntamiento, calles Montserrat, Sant Joan, Sant Llorenç, plaza Sant Jordi y pabellón.

Viladecavalls

NÚCLEO URBANO

Inicio: 6 de la tarde

Recorrido: calles Major, Sant Martí, Llevant, Font del Capellà, de Dalt, Nou, Pau Claris, Josep Tarradellas, Prat de la Riba y F. Macià.

CAN TRIAS

Inicio: 6 de la tarde

Recorrido: calles Pintor Casas (delante del centro cívico Paco Cano) y Picasso, avenida Barcelona y calles Isaac Albéniz, Lluís Millet, Arquitecte Gaudí, Indústria y Pintor Casas (centro cívico).

Vacarisses

NÚCLEO URBANO

Inicio: 6 de la tarde

Recorrido: plaza de la Creu, calle Major, plaza Major, calle Pau Casals y plaza Joan Bayà.

CAN SERRA

Inicio: 8 de la tarde

Recorrido: estación de Renfe de Can Serra y calles Petúnies, Roselles, Margarides, Calaf, Barcelona, Maresme, Ripollès, Berguedà y Garraf hasta el local de la A.VV.

Ullastrell

Inicio: 7 de la tarde

Recorrido: Inicio en el cruce de la avenida Verge de Montserrat con la calle Peça, y llegada en la plaza del Ayuntamiento.

Castellbisbal

Inicio: 6.30 de la tarde

Recorrido: plaza Catalunya, calle Pi i Margall, plaza Església, calle Major y avenidas Antoni Gaudí y Pau Casals, con llegada al Casal Cultural i Recreatiu.

Rellinars

Inicio: 6.30 de la tarde

Recorrido: Salida desde la pista polideportiva, recorrido por el pueblo y llegada en la plaza Seuba.

Rubí

Inicio: 6.30 de la tarde

Recorrido: calles Joaquim Blume, Cadmo, Prat de la Riba y Rafael Casanova, paseo Francesc Macià, avenida Barcelona, rambleta Joan Miró, paseo Les Torres, avenida Can Cabanyes, paseo Ferrocarril, calles Monturiol, Fàtima y Tres d'Abril, carretera de Sant Cugat, calles Maragall, Bartrina, Lluís Ribas y Cervantes, y de nuevo avenida Barcelona y paseo Macià, calle Montserrat y plaza Dr. Guardiet.

Sant Cugat

Inicio: 5 de la tarde

Recorrido: parque Arborètum, avenidas Pla Vinyet y Gràcia, calle Francesc Moragas, plaza Quatre Cantons, calle Rusiñol, plazas Octavià, Om y de nuevo Octavià, calles Plana Hospital, Abat Armengol, Camí Vell de Sant Cugat, paseo Francesc Macià, calle Creu, avdas. Cerdanyola y Torre Blanca, rambla Celler, calles Moragas y Sant Antoni y plaza Barcelona.