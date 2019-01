Las cabalgatas en los barrios

Can Palet II - Ca n'Anglada - Torre-sana - Montserrat - Vilardell

Inicio. Seis de la tarde, con salida del local de la asociación de vecinos de Can Palet II (c/ del Túria 3).0 n Recorrido: Can Palet II; Ca N'Anglada (sobre las seis de la tarde), Torre-sana (siete de la tarde); Montserrat (ocho e la tarde) y Vilardell 8.30 de la tarde)

Can Parellada

Inicio. 18.30 n Recorrido: Salida de la calle de Europa, y ruta por las calles de Alemanya, Oceania, Itàlia, Amèerica i Europa. Organiza: AV Can Parellada per la Unitat del Nostre Barri

Les Fonts

Inicio. 5.30 de la tarde, con salida desde el Casal Cívic de Les Fonts (c/Santa Teresa, 1) n Recorrido: por las principales calles del barrio. Organiza la APV Les Fonts

Les Arenes - Can Montllor y La Grípia

Inicio. Seis de la tarde, con salida el centro social de la asociación de vecinos de Les Arenes (c/ de Joan XXIIII, 44-46) n Recorrido: Calles de los barrios de Les Arenes, Can Montollor y La Grípia, durante unas dos horas. Organizada por la asociación de vecinos Les Arenes-Can Montllor-La Gripia con la colaboración del Esplai Les Arenes y diversas entidades.