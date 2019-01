"La última virgen" gana el premio de Versión Española

"La última virgen", el trabajo de fin de carrera de Bàrbara Farré, graduada de la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), ha ganado el premio al mejor cortometraje del concurso Versión Española TVE-Fundación SGAE. El trabajo, que ya obtuvo el premio al mejor cortometraje en la pasada edicición del Festival de Cine de Málaga, ha sido nominado también a los premios Gaudí.

"La última virgen" es un viaje de retorno a la adolescencia, a una adolescencia que, a pesar de ser retratada dentro de la generación "postmillennial", no deja de ser una experiencia vivida en todas las generaciones pasadas.

La propia directora ha explicado que "a pesar de que 'La última virgen' pueda parecer un estudio sociológico, en realidad la intención siempre fue viajar a un nivel 'sensorial' junto a nuestra protagonista, Sara, donde el espectador pudiera ser partícipe de una experiencia junto a ella". Al mismo tiempo, la creadora añade que para ella el corto "es el resultado de observar todo aquello que estaba ocurriendo" a su alrededor "y que aparentemente parecía no importarle a nadie". Está claro, según Farré, "que las experiencias en la adolescencia no se podrán evitar nunca y que muchas de ellas nos hacen madurar y evolucionar como personas, pero creo que también está bien no pintarlo todo de color rosa y acercarnos a la realidad de una manera más cruda y más honesta".

La protagonista, Sara, de 13 años, "tiene la necesidad de abandonar su inocencia para adentrarse en el mundo adulto y así encajar dentro de su grupo de amigas. Envuelta por un mundo donde reina la apariencia, Sara se verá obligada a forzar su voluntad, convirtiéndose así en una víctima más de la sociedad". El relato se convierte en un retrato de la generación del 2000, "donde teléfonos móviles, internet y una sexualidad prematura no pueden pasar desapercibidos", detalla.

Nacida en 1994

La obra, disponible en Filmin, pertenece a Escac Films, productora que vehicula toda la producción académica de la escuela de cine desde la fase de desarrollo hasta la promoción. Su objetivo es "asentar las bases y afianzar un tipo de producción que posibilite la promoción y la incorporación de los jóvenes talentos formados en la ESCAC a la industria del cine y el audiovisual", explica la escuela.

Bàrbara Farré nació en Barcelona en abril de 1994. Pese a que se especializó en dirección de fotografía, descubrió que lo que realmente le gustaba era dirigir películas.