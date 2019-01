Emma, la primera catalana de 2019 nació en MútuaTerrassa

Terrassa ha hecho triplete estas fiestas sellando un boleto del Gordo de Navidad, repartiendo tres millones de la Grossa de Cap d'Any y saltando de nuevo a las portadas el 1 de enero con el nacimiento de la primera catalana de 2019. Emma llegó 13 minutos después de la media noche tras un parto de once horas en el Hospital Universitari Mútua de Terrassa. La niña pesó de 3,310 kilos y ha permanecido sus primeras horas de vida en observación, rodeada de periodistas y de reporteros gráficos que han distribuido su imagen relajada por medios y redes sociales.

Ayer, fuentes del centro confirmaron que la pequeña continúa en observación en la unidad de neonatología pendiente de ser dada de alta.

"No quería salir"

Emma es hija de Jose Manuel Romero, de 41 años y Núria Martín, de 38 años, ambos vecinos de Rubí. "Parecía que Emma no quería salir", comentaron los padres entre risas, tras una larga noche en la que no pudieron tomar las uvas por la inminencia del parto. La pareja sospechaba que su bebé podría ser el primero en estrenar 2019 en Catalunya. Núria, madre primeriza, salió de cuentas el 29 de diciembre y a partir de esa fecha el parto podía ser en cualquier momento.

El martes la pequeña recibió la visita del vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda Joan Aragonés y del alcalde Alfredo Vega, que entregaron varios obsequios a la bebé. CaixaBank también celebró la llegada de Emma con la entrega de un cheque de 2.000 euros. La entidad informó de que abrirá una Libreta Estrella Súper3 a nombre de Emma, aunque, como es habitual cuando el titular es un menor, los padres figurarán como representantes.

Núria y Jose Manuel están deseosos de disfrutar del contacto físico con la pequeña Emma, que permanece en observación de manera preventiva a raíz de una pequeña fisura producida por los fórceps durante el alumbramiento. La pareja, que mostró su plena confianza en el equipo médico de Mútua, explicó que los pediatras aseguran que la pequeña está bien y no hay que preocuparse.

En el Hospital de Terrassa, el primer parto de 2019 llegó avanzado en Año Nuevo. Fue a las 19,22 de la tarde, hora en que nació una niña que pesó 4,265 kilos y cuya identidad no ha trascendido.

Por lo que respecta al resto de demarcaciones catalanas, en Girona el primer bebé de 2019 fue un niño, Benjamín, que llegó a las 00,22 minutos al Hospital Josep Trueta con un peso de 2,36 kilos. En Tarragona la primera niña fue Lena. Nació a la 1.53 en el Pius Hospital de Valls y pesó 3,56 kilos. En Lleida, Iker nació en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a les 6.22 con un peso de 4,25 kilos.