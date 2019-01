El alcalde recibe a Miki Núñez, sexto clasificado en "OT 2018"

El alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, recibió ayer en su despacho al cantante terrassense Miki Núñez, participante de la última edición de "Operación Triunfo". El de Can Palet fue el sexto clasificado de este "talent show" musical que se emite desde de el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, donde también está ubicada la Academia donde viven los concursantes del programa.

Vega estuvo acompañado por el teniente de alcalde de Cultura, Innovación y Proyección de la Ciudad, Amadeu Aguado, y el concejal de Juventud, Jordi Rueda. Antes de la recepción, pero, Núñez se reunió con una decena de fans que esperaban a las puertas del Ayuntamiento. Los seguidores del cantante pudieron hablar con él, hacerse algunas foto y pedirle autógrafos.

Ya en el encuentro en la sede de la Alcaldía, Vega, Aguado, Rueda y Núñez hablaron del paso de este último por "Operación Triunfo". El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer al joven todo lo que ha hecho y hace para visibilizar la ciudad de Terrassa, así como su actuación sorpresa junto a la banda Dalton Bang y los "triunfitos" Joan Garrido y Alfred García en la fiesta de Fin de Año que el Consistorio organizó en el Raval de Montserrat.

Sobre este concierto, Núñez declaró que "fue muy bonito". "Tocar en casa, con los de casa y con nuevos amigos para empezar el año fue un orgullo", explicó en declaraciones a Diari de Terrassa. Si bien su actuación y la de Joan Garrido estaban planeadas, la presencia de Alfred García en Terrassa "fue totalmente improvisada". "Me llamó y me dijo que venía. Llegó diez minutos antes de acabar el concierto", detalló Núñez.

Último expulsado

Miki fue el último expulsado de "OT 2018", quedándose a las puertas de la gran final. Se presentó al casting del "talent show" con un "cover" de una canción del grupo Taburete y fue el primer aspirante en conseguir la pegatina que daba el pase a la segunda fase de las pruebas. A lo largo del programa, el joven fue el único concursante que se convirtió dos veces en el máximo favorito del público. Además, el egarense hizo historia ya que fue el primer participante de todas las ediciones de "OT" en cantar en catalán en una gala. Fue con el tema de Txarango "Una lluna a l'aigua", una actuación con la que Miki confesó que se lo pasó "bomba". De hecho, en una entrevista concedida a Diari de Terrassa un día después de la final del concurso, el terrassense aseguraba que había aceptado el reto con orgullo pero también con responsabilidad. "Tenía que hacerlo bien. Quedé muy contento", destacaba el cantante.

En la misma entrevista, el intérprete daba algunas pistas sobre su futura carrera musical. "Me gustaría ir por una línea festiva, de buen rollo. Que la gente venga a mis conciertos a bailar, a cantar y a saltar. Pero también me gustaría que en algún momento del concierto la gente llorase conmigo. Aún tengo que descubrir muchas cosas pero esta parte más íntima también me gusta", decía. Ayer explicó que ahora está a la espera de "tener las primeras reuniones con Universal y empezar los ensayos para la gira de 'OT 2018'".