El raïm, l'última fruita del Nadal

És una de les fruites que més es conrea en el món, sobretot per a fabricar vi, però també per al seu consum directe. Fresques o en forma de panses, soles o com a ingredient de plats i postres, aporten, any rere any, dolçor a les festes. Però sobretot són molt populars des que és tradició prendre-les amb les 12 campanades de Cap d'Any per a atreure la bona sort.

El costum generalitzat de menjar els dotze grans de raïm per acomiadar l'any i donar la benvinguda al nou és bastant recent. La seva implantació no obeeix a raons culturals o religioses, sinó més aviat a un curiós episodi històric on van influir els interessos econòmics dels agricultors.

Lliurar-se de l'excedent

Segons sembla, l'origen d'aquest costum supersticiós es troba en l'excessiva collita de raïms que es va produir a principis del segle XX. A causa d'això, els pagesos van tenir l'ocurrència de desfer-se de l'excedent de fruites, suggerint a la gent que prengués el raïm al ritme de les últimes campanades de l'any. Així, i gràcies a aquest esforç d'imaginació, la nit de cap d'any de 1909, els recol·lectors van aconseguir deslliurar-se de les tones de raïms sobrants d'aquell any. S'ignora si els dotze raïms efectivament porten la sort, com diu la tradició. Amb seguretat van portar bona fortuna i van estalviar quantioses pèrdues als inventors d'aquest costum, que perdura fins als nostres dies. A més, el ritual de menjar els grans de raïm a correcuita no deixa de ser ben divertit i provoca no poques situacions còmiques en infinitat de llars.

Els raïms no només es prenen a les festes per tradició o per superstició. Aquestes fruites rodones com a bombolles i summament sucoses, són un aliment tan senzill com benvolgut, que es consumeix com a fruita fresca, en forma de macedònies, batuts o com a ingredient de diferents postres. També hi ha que les utilitza cuinades, com a acompanyament de receptes de peix o de carn.

La majoria de varietats de raïm combinen adequadament amb el formatge. A més, la de moscatell harmonitza bé amb receptes salades com ara la del "foie gras".

A més a més, d'aquesta fruita surten altres derivats. Un altre subproducte del raïm és el most, que s'elabora en triturar i liquar els grans sencers amb pell i sense llavors dels raïms. Aquesta beguda manté les propietats naturals de la fruita.

Una altra forma d'assaborir el raïm és com a fruita seca. Parlem de les panses, que s'obtenen en dessecar-se els fruits de certes varietats. Posseeixen un sabor dolç molt especial i intens, molt benvolgut en la gastronomia.

Una fruita molt versàtil

Les panses també juguen una bona combinació amb altres aliments salats o dolços. Solen barrejar-se amb fruita seca com les ametlles, cacauets i avellanes. A més a més, s'utilitzen com a ingredient bàsic de postres nadalenques com el "panettone" i també per a acompanyar o emplenar plats salats, com les crestes de carn.

D'altra banda, segons els historiadors, la vinya no només és una de les primeres plantes que va conrear la Humanitat, ha jugat un paper fonamental en l'economia de les antigues civilitzacions com Grècia i Roma, i es conrea a escala planetària per a elaborar diferents tipus de vi i begudes.

Propietats saludables

Poques fruites tan petites ofereixen tants beneficis per a la salut. La seva riquesa en antioxidants, com el resveratrol i altres nutrients, la converteixen en un concentrat d'energia i en aliades naturals contra el procés d'envelliment de l'organisme, les malalties degeneratives, el càncer i les alteracions que afebleixen les artèries

Són riques en fibra, que combat el restrenyiment i millora el trànsit intestinal, en àcid fòlic que ajuda a produir els glòbuls vermells i anticossos, i en potassi, un mineral clau per a la transmissió dels impulsos nerviosos i l'activitat muscular. A més, la vitamina B6 que contenen els raïms ajuda a mantenir la funció del cervell.

No obstant això, a més de ser desaconsellades per als diabètics, a causa de la seva riquesa en sucres, tampoc són convenients per a les persones amb problemes renals, ja que el seu contingut en àcid oxàlic i calci, agreuja el progrés dels càlculs de ronyó.