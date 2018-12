Què fan altres països per acomiadar l'any

Mentre aquí prenem el raïm amb les 12 campanades, a Itàlia mai falten les llenties, a Alemanya sempre deixen menjar al plat; a Dinamarca es trenquen vaixelles a terra... I tot per a entrar amb bon peu en el nou any.

A Itàlia la celebració està relacionada amb la gastronomia. La "notte di Capodanno" s'inicia amb un sopar on les llenties són el plat imprescindible. A més, després de brindar pel nou any és costum llençar la copa per la finestra.

Els ciutadans noruecs prenen el tradicional aiguardent i en el menú del sopar no manquen els plats a base de peix i les farinetes d'arròs, entre les quals s'amaga una ametlla que portarà bons auguris al comensal.

Per als anglesos aquestes dates no serien el mateix sense el seu "christmas pudding", mentre que per als francesos al "réveillon" es cuinen molt menjar.

A Argentina brinden amb sidra amb la taula plena de rostit i a Xile mengen llenties. Però sense dubte, prendre raïm és la forma més saludable de rebre el 2019.