Any nou: nous propòsits de bellesa

Any nou, vida nova. I a més de practicar esport, posar en pràctica una dieta saludable i dormir vuit hores, és important tenir hàbits de bellesa.

Lligats al nou any, arriben els nous propòsits, nous reptes a complir. Molts es plantegen deixar de fumar, realitzar algun curs o màster, aprimar fins a aconseguir en el pes ideal o fer esport diàriament.

Pocs són els que, entre els seus propòsits, inclouen mètodes per a envellir millor. Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, especialista en Dermocosmética, Medicina Antiaging, Nutrició i Dietètica, proposa unes claus per a lluir una pell més bonica i frenar l'envelliment.

L'experta en bellesa antienvelliment ens recomana aquest decàleg de bellesa per posar en pràctica aquest 2019.

1. La pell necessita nutrient, però no tot s'ho val.

És important conèixer quin problema es vol resoldre. Per això cal saber "què s'aplica sobre la dermis i si és el producte adequat", reflexiona Canterla.

2. La salut no té preu.

És fonamental conèixer les cremes que s'apliquen a la pell. Està prohibit utilitzar productes de bellesa caducats. Retira els productes amb data passada i tots aquells que hagin canviat la seva olor o tinguin una aroma estranya.

3. Saber com aplicar els productes.

Aquest punt requereix, a més d'atendre les explicacions dels experts, posar-se en mans d'experimentats professionals que realitzin teràpies manuals. Cal tenir en compte que cada cosmètic requereix un mètode de penetració en la pell, segons els entesos en salut i bellesa cutània. Cada pell necessita un protocol, "bé sigui un massatge més vigorós, un drenatge o una teràpia més relaxant que porti calma a la dermis". La forma en què s'aplica el producte és crucial per a la seva eficàcia.

4. Posar l'accent a les zones oblidades com l'escot, el coll i el pit.

Coneixem la importància de cuidar la pell, però no es té en compte que és especialment sensible i que, per tant, necessita unes cures específiques. La flaccidesa apareix en aquestes zones, per la qual cosa "és recomanable posar-se en mans expertes que proposen actuen tractaments d'última generació amb cosmètics efectius.

5. Tenir cura especial dels llavis.

Les línies d'expressió en la zona de la boca, l'anomenat codi de barres, són una de les preocupacions més comunes. L'exfoliació setmanal, la hidratació adequada i la protecció solar són els salvaguardes d'aquesta zona sensible.

6. Controlar l'estrès.

L'estrès, no només perjudica la nostra salut i provoca ansietat, també afecta la pell, i aquesta és el reflex de l'estat físic, psicològic i mental. Per això, és important dormir bé, atès que la falta de somni afebleix la capacitat natural que té la pell per a oxigenar-se i, per tant, reparar-se.

La tensió emocional pot afectar també l'aparició d'ulleres, acne, caiguda del cabell o enrogiment del rostre.

7. Protecció solar sempre.

La pell té memòria, cada exposició al sol, la recorda. La protecció solar és vital per a evitar el desenvolupament de problemes cancerígens en la pell. La queratosi actínica és una altra de les afeccions comunes per excés de sol i es pot evitar amb la protecció adequada.

El sol agrada, omple d'energia, però també ataca. Per això abans que els raigs ultraviolats incideixin sobre la pell, cal preparar-la i protegir-la sempre del sol.

8. Netejar la pell.

Encara que no estigui maquillada és important netejar-la bé al matí i a la nit per a eliminar les impureses de la superfície cutània. El rostre està exposat al llarg del dia a la contaminació ambiental i cal que estigui net i cuidat.

Per a realitzar una neteja facial de manera correcta és important seguir un ritual que inclogui desmaquillador o sabó de cara per a retirar les partícules i, després, aigua micelar per a eliminar totes les restes. "Recordeu sempre que és necessària una exfoliació setmanal", puntualitzen els experts.

9. És important cuidar-se per dins i per fora.

Incloure en la dieta aliments antioxidants com ara els fruits vermells, el bròcoli, els tomàquets, el raïm o les llavors de xia o el lli daurat. "Entre les bondats dels aliments antioxidants està la capacitat de retardar el desgast i el deteriorament de la pell", expliquen els nutricionistes.

10. Cuidar les mans.

La pell de les mans és gairebé tan sensible com la del rostre, segons asseguren els especialistes en bellesa cutània. "És capaç d'aguantar i resistir agressions mediambientals, treballs durs i els efectes secundaris de detergents i sabons", diuen. Usem les mans per a tot, i no hi ha mans boniques sense ungles cuidades. Per això és necessari fer-se regularment la manicura en centres especialitzats que ofereixin garanties.