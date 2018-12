¿Ha comprado algún billete para la Grossa de Cap d'Any?

En Navidad suele incrementarse el número de personas que juegan a la lotería. Y es que en esta época se celebran sorteos extraordinarios con grandes premios en metálico. El más famoso en España es el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre. Después de que la última edición de esta rifa salpicara Terrassa con más de un millón de euros, el próximo lunes los egarenses vuelven a tener otra oportunidad. En Catalunya, el último día del 2018, se celebrará por sexto año consecutivo el sorteo de la Grossa de Cap d'Any. El primer premio de esta lotería impulsada por la Generalitat concederá 200 mil por cada billete de diez euros, es decir, 20 mil euros por euro jugado. Ya en 2019, el 6 de enero se llevará a cabo el sorteo de la Lotería del Niño. En esta ocasión, el primer premio dará 200 mil euros al décimo, por lo que se pueden ganar 10 mil euros por euro jugado. Entre los entrevistados esta semana hay quien juega a los tres sorteos y quien no participa en ninguno de ellos. Algunos solo compran algún billete de la Grossa; otros suelen adquirir algún décimo para el Gordo.

Alicia Larrañeta Custodio

Administrativa, 58

"Sí. Desde que se puso en marcha este sorteo, en casa solemos jugar. Para el Sorteo Extraordinario de Navidad compramos muy poco, solo el número de la empresa. Para la Lotería del Niño no compramos ningún décimo. Yo prefiero jugar a la Grossa porque los beneficios son para desarrollar programas sociales. Este año, con la familia hemos comprado cuatro billetes. Durante el resto del año no jugamos a la lotería."

Òscar Peña Andrés

Hostelería, 46

"No, no juego nunca a la Grossa de Cap d'Any. Al Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional sí que juego. A la Lotería del Niño, también. En casa solemos gastar unos cien euros entre los dos sorteos. Durante el resto del año, solo juego a la lotería en contadas ocasiones. Por Navidad, compro algunos décimos por tradición. Solo me ha tocado algún premio de la pedrea. Si me tocara un premio de los gordos haría un viaje con la familia."

Libia García Cazorla

Profesora en una escuela de adultos, 42

"Yo no juego a la lotería, ni en Navidad ni durante el resto del año. Puedo estar trabajando, que todos mis compañeros compren lotería y yo no. No me llama la atención; no me motiva nada. A veces he comprado algún décimo a medias con mis hermanos, pero siempre a iniciativa suya. A mi, estos sorteos especiales que se hacen en esta época me parecen un timo. Conozco gente que se ha gastado mucho dinero."

Iris Bartero Royo

Profesora de informática, 41

"Sí. En casa jugamos tanto al Sorteo Extraordinario de Navidad como a la Grossa de Cap d'Any. Solo jugamos a la lotería por Navidad; durante el resto del año, no. En Navidad lo hacemos por tradición y porque en el trabajo compran algunos décimos y nos los ofrecen. Nunca me ha tocado nada, solo algún reintegro. Si me tocara un premio importante iría de viaje con mi pareja y mis hijos."

Antonio López Garrido

Trabajador de una multinacional de productos químicos, 61

"No, este año no he comprado ningún billete. Años atrás sí que compré alguno. Tampoco compré ningún décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad pero sí que voy a jugar a la Lotería del Niño. Yo juego cada semana a la Lotería Nacional. Juego siempre al mismo número. Alguna vez me ha tocado algún premio de 100 euros. Si me tocará algún premio de los gordos supongo que ayudaría a mis hijos."

Elvira Ubach Miralda

Maestra de educación especial, 50

"Desde hace unos años juego a la Grossa de Cap d'Any y no al Sorteo Extraordinario de Navidad ni a la Lotería del Niño. Si juego, juego a la catalana. Este año, con más motivo, solo jugaré a la Grossa de Cap d'Any. No suelo gastar demasiado dinero. Este año he comprado un billete; a lo mejor compro otro más. Nunca me ha tocado nada. Si me tocara algún premio de los grandes continuaría trabajando porque me gusta mi trabajo pero haría muchas otras cosas que ahora no puedo hacer."

Helena Torres Grau

Arquitecta, 37 años

"No, este año no. Normalmente, con los compañeros del trabajo comprábamos algún décimo para el Gordo y algún billete para la Grossa de Cap d'Any. Este año he cambiado de trabajo y no jugaré a la Grossa aunque sí que jugué al Sorteo de Navidad. Solo juego a la lotería por Navidad, porque es tradición. No suelo gastar demasiado dinero. Este año compré dos décimos. Nunca me ha tocado nada. Si me tocara algún premio importante haría algún viaje y acabaría de pagar la hipoteca."

Ascensión Torres Murcia

Enfermera, 31

"No, yo no juego a la Grossa de Cap d'Any. Solo juego al Sorteo Extraordinario de Navidad y a veces a la Lotería del Niño. Juego por costumbre. Además, durante el resto del año juego al Euromillones, siempre juego a los mismos números. Nunca me ha tocado ningún premio de los grandes. Si esto ocurriera, no sé que haría; a lo mejor compraría una casa."

Verónica Romero Bueno

Ama de casa, 38

"No. Normalmente es mi marido quien compra la lotería y este año no ha comprado. Alguna vez sí hemos jugado pero muy puntualmente. Para el Sorteo Extraordinario de Navidad suelo comprar alguna participación en el colegio pero ya está. Durante el resto del año no juego; solo en Navidad."

Lidia Prieto Rodríguez

Maestra, 37

"Sí, juego siempre con gente. Suelo jugar con los compañeros del trabajo o con amigas tanto a la Grossa de Cap d'Any como al sorteo del día 22. Solo juego a la lotería en Navidad. Hace ilusión. Si toca, que es muy difícil, lo compartes con los otros. Normalmente compro tres décimos para el día 22. Este año, para la Grossa hemos comprado dos billetes."

Indaleci Peláez Peláez

Ventas, 57

"Sí, juego cada año. No suelo gastar demasiado dinero. Al Sorteo Extraordinario de Navidad y al del Niño también juego pero muy poco, a nivel de empresa. Entre los tres sorteos suelo gastar 50 o 60 euros. Nunca me ha tocado ningún premio importante."

Estefanía Gutiérrez Mejías

Trabajadora de una sucursal bancaria, 37

"No, yo juego al Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Si en este sorteo me toca algo, también juego a la Lotería del Niño. Este año, el día 22 me tocó muy poco, así que no voy a jugar al Niño. Normalmente entre mi pareja y yo gastamos unos 200 euros."