Incendio forestal en Can Candi

El jueves por la noche, sobre las 21.10 h, un particular llamó a la Policía Municipal para informar de una persona estaba haciendo una hoguera en la zona forestal de Can Candi y que podría provocar una incendio. Una patrulla de este cuerpo se personó en el lugar, constató el fuego y llamó a los Bomberos para su extinción. La Policía Municipal ya no halló al presunto autor de la hoguera pero pudo tomar nota de los datos de la matrícula de su coche porque la persona que advirtió del suceso lo había hecho con anterioridad.