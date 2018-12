¿Qué opina sobre la prisión permanente revisable?

El asesinato de Laura Luelmo ha reabierto esta semana el debate sobre la conveniencia de derogar o mantener la prisión permanente revisable. Esta medida supone actualmente la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal español. Fue aprobada en el Congreso el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del Partido Popular. Poco después de su aprobación, diputados del PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, UPyD, Compromís, PNV, Nueva Canarias y BNG firmaron un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional, que sigue a la espera de ser resuelto

Esta semana, el líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado una intervención en el Congreso de los Diputados para lamentar el asesinato de la profesora Laura Luelmo y pedir que no se derogue la pena. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado este "cruel asesinato". Podemos ha tachado de "indecente" el "oportunismo" del PP al tratar este asunto en caliente.

Nancy Pérez Encarnación

Auxiliar de educación especial, 59 años

"Es un poco complicado. Creo que hay que estudiar muy bien cada caso. Con lo que ha pasado últimamente... Creo que en estos casos, la prisión quizás no es el sitio más adecuado. La prisión a veces no soluciona nada. En algunos casos es mejor que estén en otras instituciones o centros. Últimamente ha habido varios casos de personas con antecedentes que han reincidido."

Manuel Blanca Gutiérrez

Ingeniero industrial, 33 años

"Yo estoy a favor. Con lo que ha pasado últimamente no está muy claro qué pasa con la reinserción de algunos presos. En algunos casos habría que ser más estricto. Creo que en casos de reincidencia grave, como lo que ha ocurrido con Laura Luelmo, se debería aplicar está condena. Para crímenes graves, también. A mi me parece genial que se haya reabierto el debate."

Ana Bugatto Manzano

Periodista, 41 años

"Yo la considero totalmente necesaria. Hay personas, que por mucho que queramos que se reinserten, son sociopatas, psicópatas, son personas con una inestabilidad y que por mucho que intentes reinsertarlos... Un ejemplo es el caso de Laura Luelmo. En casos determinados, como los de asesinato con reincidencia, creo que deben aplicar esta medida."

Albert Navarro Trujillo

Técnico sanitario, 36 años

"Yo estoy en contra. Creo que a todo el mundo se le debe dar la posibilidad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Lo que deberían hacer es revisar bien siempre todos los casos para no dejar una persona en libertad si no está preparada."

Rosa María Orfila Orante

Administrativa, 52 años

"Estoy a favor de esta pena porque ya que no tenemos la pena a cadena perpetua, en algunos casos es necesario aplicar esta otra pena máxima. Yo estoy a favor de esta condena, sobre todo en casos de asesinatos como el de esta profesora de Zamora. Creo que es una pena que haya que reabrir estos debates cuando pasan cosas como esta. Hace tiempo que se deberían haber tomado medidas para que cosas como estas no sucedan nunca."

María Parra Tetas

Jubilada, 64 años

"Hay gente que se puede reintegrar pero en algunos casos es muy difícil. Pienso que hay casos muy claros en los que la justicia no ha aplicado esta medida pero también entiendo que hay casos dudosos. En caso de asesinato o violación probadas, para mi no hay perdón. Hay personas que por mucho que intentes reeducarlas no cambian."

Laura Moreno Liébana

Dentista, 38 años

"Yo estoy a favor. Hay gente que no se puede reinsertar en la sociedad y que debería permanecer en prisión o en algún centro para que no vuelva a reincidir. Para mi, da igual el crimen. Cuando esté claro que una persona no va a poderse reinsertar, se le debería aplicar esta pena de prisión permanente revisable. A mi me parece bien que ahora se haya reabierto el debate. Nunca se debería de haber dejado de debatir sobre esto. Algo está fallando si una persona que ha asesinado a alguien, que en la cárcel es problemática y que se ve que no va a poder reinsertarse, sale en libertad y sin ninguna vigilancia y a los dos meses vuelve a cometer un asesinato."

Rosa María Rodríguez Pareja

Sin empleo, 59 años

"Yo estoy a favor de la cadena perpetua. No puede ser que algunos salgan de prisión a los dos días y vuelvan a cometer un crimen. Hay muchos que nacen ladrones y mueren ladrones, nacen asesinos y mueren asesinos o nacen violadores y mueren violadores. Creo que esta medida se debería aplicar en casos de asesinato y violación."

Carme Moral Berrio

Jubilada, 60 años

"Estoy a favor. Hay gente que se lo merece. Hay gente que merece estar toda su vida en prisión. Si el asesino de Laura Luelmo no hubiese salido de prisión, no hubiéramos tenido que lamentar otra muerte. En casos como este se debería aplicar la prisión permanente revisable. Me parece muy bien que se haya reabierto el debate. Hay gente que se arrepiente de sus delitos y se puede reinsertar pero otros, no."

Jordi Piñeiro García

Administrador de fincas, 48 años

"Yo estoy a favor. Hay gente que no puede vivir en sociedad, que hace daño y que no aprende. Esta gente solo puede estar en prisión. En casos de violaciones, asesinato, todo lo que sea hacer daño... Yo creo que es bueno que ahora se haya reabierto el debate. Hay mucha gente que está muy concienciada."

Marcos Bou Hernando

Ingeniero, 42 años

"Estoy a favor. Hay gente que no tiene remedio, hay gente que no puede reinsertarse en la sociedad. En casos como los del asesino de Laura Luelmo debería aplicarse esta pena. Creo que en casos de asesinato habría que aplicar esta condena. Me parece correcto que se haya reabierto el debate."

Jordi Sánchez Coloma

Programador, 46 años

"No tengo una posición definida en este asunto. Con los casos que ha habido últimamente, podríamos optar por una condena de este tipo. Por otro lado, dado a como está el sistema judicial y político en España, podría ser una arma que se usara de forma arbitraria. En casos de delitos de sangre y personas reincidentes, yo optaría por una medida de este tipo. Creo que hay ciertos partidos políticos que ahora quieren aprovechar lo que ha pasado para obtener un beneficio electoral."