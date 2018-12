La cultura popular bajo la mirada de Nebridi Aróztegui

Entre las iniciativas de publicar calendarios del Año Nuevo con imágenes de la ciudad -Diari de Terrassa acaba de estrenar la suya propia con éxito- está la de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa (CGCPTCT). La entidad presentó este jueves su nuevo almanaque que reúne trece imágenes, la de portada y doce más, una por cada mes, cuyo autor es Nebridi Aróztegui, fotógrafo de este diario.

El acto reunió al presidente de la entidad, Ramon Codinas, quien también se ha encargado del diseño gráfico, al fotógrafo Nebridi Aróztegui y al teniente de Cultura, Amadeu Aguado, y tuvo lugar en la Casa Soler i Palet. En la presentación, Codinas subrayó que la coordinadora inició la edición del calendario anual hace siete años, con la voluntad de reflejar la actividad de los grupos de cultura popular que, actualmente, implica a unas cuarenta entidades asociadas.

El almanaque de 2019 lleva como lema "Som cultura popular" y se abre con la mirada expresiva de un niño en el interior de los labios del capgròs Matraca, un personaje muy popular que falleció este 2018 y que para Codinas ha sido un gran acierto, en tanto que formaba parte del paisaje urbano de muchos terrassenses y se convirtió en una figura muy popular en la ciudad. La fotografía sale de lo convencional. Tiene un estilo más artístico que es lo que la entidad busca en el trabajo que encarga a una persona especializada. Las instantáneas de Nebridi Aróztegui tienen como protagonista a actuaciones de Gegants de Terrassa, el Ball de Gitanes, Diables de Terrassa, Bastoners, el Drac de Terrassa, Nans de Terrassa, Esbart Egarenc, Colla de Diables Balrogs, Ball de Serrallonga, el Bitxo del Torrent Mitger, Castellers i Minyons de Terrassa y la Agrupació de Pessebristes de Terrassa. Cada uno de estos grupos ha sido captado por Nebridi Aróztegui durante sus exhibiciones, la mayoría de las cuales están ambientadas en la Festa Major, donde la cultura popular proyecta su riqueza y diversidad.

Calendario y agenda

Sobre el trabajo, su autor señaló que aceptó la invitación de la coordinadora con mucho agrado. "La propuesta me encantó en seguida. Primero porque es un almanaque que te permite seguir las actividades de los grupos durante todo el año y a un mes vista, y segundo porque podía insertar imagénes con un ángulo diferente, más fotoperiodísticas. A veces no se logra pero es lo que he intentado".

El teniente de alcalde Amadeu Aguado felicitó a la entidad por su apuesta. "El hecho de que la cultura popular forme parte de un calendario con sus imágenes invita a la fiesta", manifestó. El teniente de alcalde se congratuló también de que "se haya optado por la fotografía como elemento artístico protagonista -como en otras iniciativas- y por doce, una por cada mes, porque genera el interés de ver la imagen que vendrá después y que nos acompañará durante 30 o 31 días", añadió. El almanaque contiene también información sobre las entidades de la coordinadora para ponerse en contacto.