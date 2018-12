Los casales municipales de invierno ofrecen 525 plazas

El Ayuntamiento de Terrassa ofrecerá 525 plazas para niños y jóvenes en los casales municipales de invierno organizados en colaboración con ocho entidades socioeducativas de la ciudad. El programa empezará el próximo 27 de diciembre y finalizará el 4 de enero, con horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Las ocho entidades que organizarán las actividades son las mismas del año pasado: Esplai Ca N'Aurell, Esplai Tremola de Vilardell, Centre de Lleure Tu Tries, Insoc-Centre d' Esplai Guadalhorce , Esplai La Fàbrica de Can Tusell, Esplai Can Palet, Grup de Colònies de Ca N'Anglada y Centre d'Esplai de Can Parellada.

Los casales se dirigen a niños y adolescentes de 3 a 17 años. El mayor número de usuarios (440) llegarán derivados de los servicios sociales municipales. Se trata de niños y jóvenes que se hallan en situación de vulnerabilidad y que ya disponen de becas durante su escolarización y que no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas alimentarias y educativas durante el periodo de vacaciones de invierno. La gran mayoría de estos 440 usuarios tendrán becas del cien por cien del coste del servicio, que incluirán el desayuno y el almuerzo.

El resto de plazas (85) se ofrecen al resto de la ciudadanía como recurso normalizado que permita conciliar la vida familiar y laboral. Estas plazas no están subvencionadas y su número y precio depende de cada entidad organizadora pero se ofrecen a precios económicos porque se trata de una actividad sin ánimo de lucro. Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con la entidad de ocio. La inscripción permanecerá abierta mientras haya plazas disponibles.

Similar a los de verano

Los casales de invierno cumplen con la función similar a los de verano del mes de agosto. la filosofía es que sean una acción socioeducativa integral a cargo de profesionales del ocio infantil, socialmente inclusiva y que cubra un amplio abanico de necesidades de los niños y adolescentes, más allá de la alimentación. El Ayuntamiento puso en marcha esta oferta en 2013 y desde entonces ha ido implementando mejoras para consolidar el programa. En esta edición invertirá 65 mil euros. Como en los dos últimos años, el Saló Juguem+ abrirá un día en horario de mañana para los niños que participan en casales, con el objetivo de que tengan también la oportunidad de disfrutar de este espacio de ocio que cada Navidad se instala en la ciudad, en el Recinte Firal del Passeig del 22 de Juliol. En esta ocasión, será el 3 de enero. La iniciativa ha contado en las ediciones anteriores con una elevada participación y ha sido muy bien valorada por las entidades de ocio y las familias usuarias de los casales de invierno municipales.

Los datos

Oferta plazas: 525

Becas: 440 (la gran mayoría cubrirán el cien por cien del coste)

Fechas: del 27 de diciembre al 4 de enero

Presupuesto municipal: 65 mil euros

Entidades organizadoras: Esplai Ca N'Aurell, esplai Tremola de Vilardell, Centre de Lleure Tu Tries, Insoc-Centre d'esplai Guadalhorce, Esplai La Fàbrica de Can Tusell, Esplai Can Palet, Grup de Colònies de Ca N'Anglada y Centre d'Esplai de Can Parellada