"Marxa de torxes" por la libertad de los reclusos

Las entidades soberanistas e independentistas marcharon ayer por las calles del centro de la ciudad reivindicando la libertad de los presos catalanes y bajo el lema "Per Nadal us volem a casa!". Representantes de la CUP, CDR Terrassa, SAT y Rescat, así como miembros de Omnium y la ANC, se concentraron a las 8 de la tarde en el Raval de Montserrat para protagonizar una "Marxa de torxes" reivindicativa por el centro histórico de la ciudad. La manifestación inició su recorrido tras el tradicional "Cant per la Llibertat", que ayer se celebró en la plaza de la Torre del Palau. Buena parte de los participantes en el recital reivindicativo acabaron sumándose a la marcha de protesta.