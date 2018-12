Y Protagonistes Nosaltres hizo "Oh lalà!"

Una de las escenas ambientadas en París del espectáculo "Oh lalà!".

Una de las escenas ambientadas en París del espectáculo "Oh lalà!". Lluís Clotet

Clotilde, al final, se queda con el Capitán, el joven, de buena familia como ella, con quién su padre quería casarla al principio. Pero, antes, la chica se habrá escapado a Paris con la compañía de espectáculos "Oh lala", decidida a convertirse en artista al lado de su protagonista, de quién se ha enamorado. En la capital francesa ha visto que las cosas no son tan fáciles en la vida ni en el amor ni en el camino al estrellato, y que su idolatrado artista es más bien un egoísta inmaduro.Y su padre y Capitán han ido a París a buscarla, provocando unos cuantos enredos. Y Clotilde acaba realmente enamorada de Capitán, convencida de que es el chico ideal para ella. Todo ello sucedió el domingo, durante más de una hora, en el escenario del Centre Cultural, que acogió la presentación de "Oh lalà! C'est magnifique", el nuevo espectáculo de Protagonistes Nosaltres, la compañía de teatro y música de la Fundació Fupar. Con coreografías, música en directo (saxo, teclado y batería) y una sucesión de escenas que emocionaron, divirtieron y, en ocasiones, hicieron reír a los espectadores, que llenaban la parte central y los laterales del auditorio, y cuyo número superó las previsiones. Todos gustaron y aplaudieron esta comedia sobre el deseo y la pasión por el espectáculo, que contó con la participación de trece personas vinculadas a Fupar, más siete voluntarios vinculados al proyecto, desarrollado para favorecer su creatividad y profundizar en su autoestima.