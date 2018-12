Un coche atropella a un peatón cuando maniobraba en un parking comercial 

Un peatón resultó herido el martes por la tarde al ser atropellado por un vehículo en el aparcamiento de un centro comercial de Can Parellada. Según la información recogida por la Policía Municipal, el turismo hacía maniobras para salir de su plaza de estacionamiento en batería y el conductor no vio al viandante. El coche lo golpeó. Una ambulancia trasladó al herido al hospital universitario MútuaTerrassa. Ese accidente ocurrió a las 5.35 de la tarde. Una hora antes, una colisión entre una moto y un automóvil dejó un herido, el motorista, en la calle del Cavall Bernat, en el barrio de Sant Llorenç. El SEM atendió al herido, pero no fue necesario su traslado a ningún hospital. A las ocho de la mañana la conductora de un vehículo sufrió lesiones en un acidente en Can Jofresa. Iba por la calle de Badalona cuando perdió el control del coche debido a una distracción y golpeó un automóvil estacionado. Este se desplazó y colisionó con contenedores.