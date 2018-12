"OT 2018" elige hoy a su ganador

Después de que la semana pasada Miki Núñez, el concursante terrassense de "Operación Triunfo 2018", se convirtiera en el último expulsado de la edición, el programa musical llega hoy a la gran final. Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela lucharán esta noche por la victoria en una gala que se emitirá desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa.

Amaia Romero, la ganadora de la última edición de "OT" cederá el testigo al ganador/a de "Operación Triunfo 2018" y presentará "Un nuevo lugar", preludio de su primer álbum.

En la gran final, los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos. Alba cantará "Creep" de Radiohead (v. Scott Bradlee's PJ); Famous, "And I Am Telling You I'm Not Going" de Jennifer Hudson; Julia, "Déjame ser" de Manuel Carrasco; Natalia, "Never Enough" de Loren Allred, y Sabela, "Tris Tras" de Marful.

Al final de las cinco actuaciones, se cerrarán las líneas telefónicas, así como la oportunidad de votar a través de la app oficial del programa. Los dos concursantes que hayan recibido menos apoyo del público se convertirán en el cuarto y quinto clasificado y se volverán a abrir las líneas.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la "Gala 0" el pasado 19 de septiembre. Después de las tres actuaciones se cerrará el periodo de votación y Roberto Leal nombrará al ganador de "Operación

Triunfo 2018".

El talent show de La 1 recibirá, además, a uno de los artistas de más éxito de nuestro país, Pablo Alborán; y a un dúo único: Rozalén y David Otero.