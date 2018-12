"New jerseys" navideños

A lo largo de esta mañana, las brigadas municipales han completado la decoración navideña de los "new jerseys" que se han instalado en varios puntos de el Centre. En concreto, tras el corte del Portal de Sant Roc, los "new jersyes" -bloques de hormigón- han sido pintados de rojo con motivos navideños. Además se han instalado un par de abetos de grandes dimensiones, para dulcificar el espacio cortado al tráfico y que sólo puede ser utilizado para acceder al párking. Cabe recordar que el viernes se produjo esta decisión para liberar de peso la cubierta del párking después de un informe técnico en el que se detectaba un déficit en este ámbito. En otros puntos donde se han colocado "new jerseys", en la Rambla d'Ègara o la calle de Sant Pere, también se han decorado.