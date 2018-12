Un hombre fallece atropellado en el kilómetro 17 de la C-58

Un hombre falleció ayer al ser atropellado en la C-58. Caminaba por la autopista, aún no ha trascendido el porqué. Los Mossos d'Esquadra lo están investigando.

El cuerpo autonómico recibió la alerta del accidente a las 6.24 de la mañana: alguien informaba de un atropello. Era un atropello inusual. No había tenido lugar en una vía urbana, sino en una interubana. Y no en una carretera, sino en plena autopista, la C-58.

La víctima caminaba por la autopista y fue arrollada por un turismo en el punto kilomértrico 17, a la altura del barrio de Can Parellada. El transeúnte falleció, según comprobaron los agentes de los Mossos d'Esquadra que se desplazaron al tramo. El difunto, J. G. M., tenía 58 años y era vecino de Barcelona. No se sabe, al menos no se conoce públicamente, qué hacía allí a aquellas horas, por qué caminaba por aquella vía rápida. Varias personas han muerto en los últimos años en atropellos en autopistas, pero se encontraban en la calzada porque habían salido de sus vehículos por problemas mecánicos o por accidentes. El caso de ayer es distinto, según la información que se ha difundido. Los mossos investigan el accidente.

La policía autonómica activó seis patrullas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos ambulancias. La incidencia alteró la circulación viaria. Según el Servei Català de Trànsit, un carril de la autopista, en sentido Norte, quedó cortado al tráfico.

El corte provocó colas de hasta siete kilómetros durante poco más de media hora. El Servei Català de Trànsit indicó que la incidencia viaria relacionada con el accidente acabó alrededor de las 7.10 de la mañana. Con la víctima de ayer ya son 182 las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en vías interurbanas de Catalunya en lo que llevamos de 2018.

Tres heridos

Por otro lado, una colisión con tres vehículos implicados dejó, al menos, tres heridos en la calle del Anoia, a pocos metros de la de Colom. La Policía Municipal, alertada por el 112 a las 7.15 de la tarde, desplazó a la zona a una patrulla.

Tres coches involucrados, tres heridos. Una de las víctimas acabó en el Hospital de Terrassa. Las otras dos recibieron atención médica in situ. La policía realizó un informe técnico, pidió la intervención de una grúa municipal para retirar uno de los coches, que no tenía seguro y estaba inmovilizado, y avisó a Eco-Equip para que unos operarios limpiasen el sector.