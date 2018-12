Rull: "Con la huelga de hambre queremos sacudir conciencias"

A tres días de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, el ex conseller Josep Rull hace una llamada desde la prisión de Lledoners a que las protestas convocadas se desarrollen "pacífica y cívicamente". El independentismo, dice, siempre ha actuado "a cara descubierta", apelando a la no violencia, y pone la huelga de hambre como ejemplo. Con ella, insiste, los presos catalanes persiguen "sacudir conciencias". El político egarense explica como afronta su día a día en huelga de hambre.

En toda Catalunya proliferan ayunos solidarios. También en Terrassa. ¿Cómo valora ese gesto?

Estas expresiones de solidaridad nos transmiten mucha fuerza. El objetivo de la huelga es sacudir conciencias y denunciar la actitud irregular del Tribunal Constitucional, que admite a trámite el cien por cien de nuestros recursos de amparo para, después, dejarlos en un cajón para evitar que podamos recurrir a la justicia europea. Esto debería interpelar a todos. Hoy somos los independentistas. Mañana, cualquier otro que discrepe.



"Me encuentro razonablemente bien. Hoy es el 12 día de huelga de hambre (Josep Rull respondió a las preguntas de Diari de Terrassa el pasado viernes) y he perdido 6 kilos. Cada día es una batalla muy intensa con uno mismo, con lo más profundo de tu alma. La vertiente psicológica es la más dura. La sensación de gana persiste. Los días se vuelven absolutamente planos sin las comidas que, aunque no nos las dan, suponen una ruptura, una especie de "meta volante", una expectativa", señala.