¿Ha colaborado o colaborará con La Marató de TV3?

Este domingo se celebra una nueva edición de La Marató, el programa más largo y más solidario del año, que combina sensibilización, entretenimiento y divulgación con el fin de recaudar fondos para financiar proyectos de investigación científica. Este año estará dedicado al cáncer, una enfermedad que se calcula que afectará a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres al largo de la vida.

Desde 1992, La Marató se ha convertido en una fiesta solidaria en la que participan numerosos ciudadanos a través de donativos económicos o con la compra del CD o el libro en los que colaboran diversos cantantes, músicos, escritores e ilustradores. Además, son muchas las entidades que programan actividades varias para recaudar dinero. A lo largo de toda su historia, se han recaudado 172.868.124 euros.

La mayoría de entrevistados esta semana considera que La Marató es una gran iniciativa. Muchos ven con buenos ojos que el tema de esta edición sea el cáncer aunque también hay quien cree que se debería dedicar a enfermedades menos conocidas. Algunos aseguran colaborar año tras año.

Maria Eulàlia Puig Casas

Jubilada, 67 años

"Colaboro cada año. Es una causa que merece la pena. Todos podemos sufrir un cáncer o cualquier otra enfermedad que necesita investigación. La familia compra el disco y el libro y yo hago un donativo. Me parece bien que esta edición esté dedicada al cáncer porque todos conocemos a alguien que lo ha sufrido. Seguiré el programa de televisión un ratito."

Maria Pilar Abril Martín

Panadera, 46 años

"En casa solemos colaborar. Mi hija a través del instituto, mi hijo hasta hace poco también y nosotros, cuando podemos, hacemos un donativo. Este año no creo que colabore aunque me parece perfecto que la edición esté dedicada al cáncer. La Marató llega muy lejos."

Ester Fernández Matalí

Gestora cultural, 49 años

"He colaborado ya y tengo previsto volver a hacerlo. Hace unos días compré el disco pero también haré algún donativo. Suelo hacer uno cada año. Me parece muy bien que el tema de esta edición sea el cáncer porque todos tenemos a alguien cercano que ha pasado esta enfermedad. La Marató es espectacular y dice mucho de nosotros como país."

Helena Ramos Nadal

Farmacéutica, 28 años

"Sí. Colaboraré este domingo en Barcelona, en la Plaça del Rei, con unos bailes. Siempre hacemos una aportación económica y organizamos un evento de baile. Me parece muy bien que este año La Marató esté dedicada al cáncer porque es una enfermedad que afecta a mucha gente. La Marató es una iniciativa fantástica."

Eugeni Sangenís Mustera

Informático, 63 años

"Siempre compramos el disco. Este año también lo hemos comprado. Me parece bien que el tema de este año sea el cáncer, siempre me parece bien el tema, cualquier cosa esta bien. La Marató es una buena iniciativa pero creo que cuesta mucho dinero montar todo esto. Se recauda mucho dinero pero también se gasta mucho para montarlo todo. A ratos a lo mejor veo el programa."

Àngel Díez Soriano

Ingeniero, 58 años

"No tengo previsto colaborar. No suelo colaborar con La Marató. En casa ya colaboramos con otras iniciativas y entidades y no podemos llegar a todo. Aún así, creo que es una iniciativa fantástica. Gracias al dinero que se recauda se puede investigar y puede haber avances importantes. Me parece estupendo que el objetivo de este año sea recaudar dinero para la investigación del cáncer."

Diego Castelar Valenzuela

Técnico de prevención de riesgos, 42 años

"He colaborado en alguna ocasión con un donativo. Este año lo más seguro es que también lo haga. Vivo en Vacarisses y he visto que organizan muchas actividades solidarias al lado de mi casa, así que seguramente iremos. Sin embargo, creo que es mejor que La Marató se dediqué a enfermedades menos conocidas que el cáncer, pienso que debería servir para ayudar a causas que a lo mejor tienen menos apoyo. El cáncer es muy importante pero seguro que hay otras enfermedades con menos recursos para su investigación."

Mariona Capmany Rusca

Directora de marketing, 35 años

"Normalmente colaboro el mismo domingo haciendo un donativo. Otros años se ha dedicado a enfermedades más desconocidas pero el cáncer afecta a muchas personas y creo que habrá mucha gente que colabore. La Marató dice mucho de la sociedad catalana, que es muy solidaria."

Jesús Romero Galán

Jubilado, 64 años

"Ayer por la mañana colaboramos con un colegio y mañana volveremos a colaborar. Normalmente hacemos un donativo. Me parece bien que este año La Marató esté dedicada al cáncer. Hace falta dinero para su investigación. La Marató es una iniciativa fantástica."

Aida Ahmad Fonollosa

Logopeda, 35 años

"Ya he colaborado. Ayer compré un número de la rifa solidaria de una escuela. Normalmente compramos algún número, participamos en alguna actividad de la escuela... Está muy bien que el tema de esta edición sea el cáncer porque es una enfermedad que afecta a mucha gente y recaudar dinero para su investigación siempre es buena idea. La Marató es una muy buena iniciativa."

Meritxell Manent Margarit

Farmacéutica, 41 años

"Cada año colaboro y este año un poco más porque me presenté para ser voluntaria y me cogieron. Mañana estaré en atención telefónica. Siempre sigo La Marató. Hacía muchos años que quería ser voluntaria y este año me han dado la oportunidad de serlo. Me parece muy bien que esta edición esté dedicada al cáncer porque es una enfermedad que nos toca a todos. La investigación es muy importante."

Marc Batllori Sagués

Ingeniero de minas, 27 años

"Cada año voy a Vacarisses y colaboro con las actividades que se hacen en el polideportivo. La Marató se dedica cada año a enfermedades muy importantes. Yo me emociono cada año viendo lo que se consigue con una iniciativa como esta."