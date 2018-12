Cortan al tráfico el Portal de Sant Roc por problemas en el párking

Via Pública ha cortado el acceso en vehículo al Portal de Sant Roc. El motivo es la detección de "problemas en el párking que aconsejan no cargar de peso la superficie", según explican los comerciantes de la zona. Desde este mediodía se han instalado "new jerseys" que bloquean el paso al tramo. Los coches que circulan por la calle Major se ven obligados a girar por Cisterna y los que suben en dirección al centro tienen barrado el paso. Las entradas y salidas al párking permanecen abiertas

A mediodía, un equipo técnico ha acudido al lugar para supervisar el cierre del tramo. Los funcionarios han comentado a los vecinos que el Portal de Sant Roc permanecerá cerrado durante semanas, aunque las obras no se llevarán a cabo hasta el mes de enero, superada la campaña de Navidad. El corte afectará a la cabalgata de Reyes, que deberá modificar su recorrido este año.