"OT" elige hoy a sus últimos finalistas

"Operación Triunfo 2018", el talent show musical que se emite desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, llega hoy a su semifinal con una Gala 12 en la que completará a los cinco finalistas de la edición. El egarense Miki Núñez, Alba Reche, Sabela y Julia se juegan tres plazas para una final en la que ya están Natalia y Famous.

Una vez hayan cantado los cuatro concursantes que aún no tienen asegurado el paso a la final, el jurado anunciará cuál es el tercer finalista de la edición. En ese momento, se abrirán las votaciones mediante la app móvil, los sms y llamadas telefónicas, para que el público pueda votar por el cuarto y quinto finalista. El concursante menos votado por el público será el último expulsado de esta edición quedándose a las puertas de la gran final.

La canción "Human" de The Killers ha sido el tema escogido para abrir la Gala 12 con los 6 concursantes. En esta gala, habrá dos tríos: Alba, Natalia y Julia cantarán "Este amor ya no se toca" de Yuri, mientras que Famous, Miki y Sabela interpretarán "Calypso" de Luis Fonsi. Los dos finalistas, Famous y Natalia, cantarán en solitario "Solo tú" de Carlos Rivera y "Seven Nation Army" de The White Stripes, respectivamente.

Para ganarse una plaza en la final, Alba defenderá el tema "She used to be mine" de Sara Bareilles; Julia, "Ya lo sabes" de Marta Soto; Miki, "Some nights" de Fun; y Sabela, "Negro Caravel" de Rosa Cedrón y Cristina Pato.

El talent show de La 1 presentado por Roberto Leal recibirá, además, a Ana Guerra, concursante de "OT 2017", y a los artistas italianos Laura Pausini y Biagio Antonacci.