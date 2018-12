Miki se queda a las puertas de la final de "OT"

Miki, durante su interpretación del tema "Some nights" de Fun.

Miki, durante su interpretación del tema "Some nights" de Fun. José Irún / RTVE

No pudo ser. El egarense Miki Núñez no estará en la final de "Operación Triunfo 2018". Esta noche, el de Terrassa ha dicho adiós al programa tras no haber sido elegido por el jurado y haber obtenido el menor porcentaje de votos de los espectadores.

Miki, Sabela, Julia y Alba Reche se jugaban en la Gala 12 del programa los tres puestos vacantes para la final, después de que Natalia y Famous consiguieran su plaza la semana pasada.

Tras ver las actuaciones de los cuatro concursantes que aún no tenían asegurado el paso a la final, el jurado ha anunciado al tercer finalista de la edición: Alba Reche. En ese momento, se han abierto las votaciones mediante la app móvil, los sms y llamadas telefónicas, para que el público puediera votar por el cuarto y quinto finalista.

A lo largo del programa Miki ha sido dos veces el máximo favorito del público. En esta ocasión, pero, la audiencia ha preferido que Sabela (con el 43% de los votos) y Julia (con el 37%) fuesen las dos últimas concursantes clasificadas para la gran final de "OT", que se celebrará el próximo miércoles, 19 de diciembre.

Miki ha sido el último expulsado de la edición. Natalia, Famous, Alba, Julia y Sabela lucharán la semana que viene para ser el ganador de "OT 2018".