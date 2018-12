Los escolares cantan a la Navidad

Los escolares del Lumen ofrecieron un "pupurri" de "Santa Nit", "El rabadà" y "Fum, fum, fum", con música y canto. Los cantores de la Escola Liceo Egara en la interpretación de la canción en inglés "What Christmas mens to me" , bajo la dirección del profesor Víctor Martín. nebridi aróztegui