Com actuar abans i després del festí

Per Nadal, Cap d'Any i Reis, les taules s'omplen de menges i tendim a menjar més de l'habitual. El període nadalenc és llarg i és necessari tenir cura de l'alimentació per arribar a gener sense por a la bàscula.

És difícil resistir-se davant les delícies gastronòmiques típiques de les celebracions nadalenques. Aperitius, mariscos, postres i altres plats suposen una temptació en la qual aquests dies acostumem a caure. Però es pot gaudir d'aquests plaers culinaris sense afartaments. Per arribar al final de les festes de Nadal sense que la nostra salut es ressenteixi, la clau és la moderació. En primer lloc, hem de moderar-nos a l'hora d'encarregar el menjar. Si cada any sobre menjar, no hauríem de començar a retallar en quantitats?

Si, tot i això, després d'un dinar o sopar de celebració han sobrat aliments, podem aprofitar-los els dies successius. Alguns nutricionistes recomanen no prendre el plat de la mateixa manera que es va elaborar sinó reduir-ne el contingut calòric incorporant-lo a una base vegetal per acabar-ne consumint menys quantitat. Així, podem laminar les sobres de la carn perquè siguin un ingredient més dins d'un saltejat de verdures o esmicolar el peix i incorporar-lo a una amanida.

En aquest sentit, si sabem que tindrem un sopar o un dinar més copiós de l'habitual, els experts recomanen apostar pels vegetals en la resta d'àpats de la jornada. "Són el grup d'aliments del qual mai s'hauria de prescindir. Són rics en vitamines, minerals i fibres i baixos en calories. També són molt versàtils i podem prendre'ls en sopes, purés, a la planxa, saltejats, en amanida, al vapor, com a crudités, etc.", precisen.