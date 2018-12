Àpats nadalencs: menjar a casa sense haver de cuinar

Amb l'arribada de l'època de Nadal arriben els dinars i sopars familiars o amb amics. Sovint s'ajunta molta gent en una casa i cuinar per a tots pot ser quelcom farragós. Potser no tenim ganes de posar-nos a cuinar per a tanta gent o potser no tenim ni els estris ni el temps necessaris per a fer-ho.

Una opció perquè l'amfitrió que ha decidit o a qui li ha tocat organitzar l'esdeveniment a casa no tingui una gran feinada és repartir els diversos plats a cuinar entre els diversos comensals. El fort ritme de vida que imposa a tothom la societat actual, unit a la manca de coneixements de cuina en molts casos, ha provocat, però, entre altres raons, que les famílies busquin cada cop més el menjar preparat per endur-se a casa quan es tracta de planificar els àpats. I encara més quan ens trobem davant d'unes dates tan assenyalades.

Si a casa no tenim algú que gaudeixi cuinant, i menys en unes jornades que són festives i òptimes per al descans i que potser no conviden a passar-se el dia preparant el menjar, encomanar l'àpat a una empresa que es dediqui al món del càtering i/o al menjar per emportar o a un restaurant que també ofereixi aquesta opció és una bona idea.

A Terrassa hi ha molts negocis que tenen una gran varietat de plats i menús entre els quals triar, amb preus adaptats a totes les butxaques.

Una gran varietat de propostes

Cada vegada hi ha més restauradors professionals que ofereixen un gran assortiment de plats preparats. Des d'un pastís de salmó o uns canelons fins a una sarsuela, un confit d'ànec, un pollastre farcit o altres opcions menys tradicionals per a qui vulgui arriscar. Totes, però, elaborades de forma professional a partir d'ingredients de gran qualitat.

El client pot anar a buscar el menjar a la botiga o optar per un servei a domicili. Hi ha la possibilitat d'encarregar només un pica-pica, un primer o un segon plat, un menú tancat, un servei complet amb cambrer inclòs... Algunes d'aquestes empreses, a més, també proporcionen al client la vaixella, els gots, les copes i els coberts. En alguns casos també es pot llogar les taules i les cadires.

Encarregar el menjar quan es tracta de gaudir d'àpats en grup és un costum cada cop més arrelat a la nostra societat. Per festes, la demanda es concentra sobretot les nits del 24 i el 31 de desembre, i els dies de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Per no topar amb cap imprevist, és important fer les comandes amb temps.