¿Cómo ve que el servicio del agua pase a manos públicas?

A partir del lunes, el servicio de abastecimiento del agua en Terrassa correrá a cargo de Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, una empresa municipal. De este modo, Terrassa pondrá fin a un período de 75 años de concesión privada de la empresa Mina y pasará a ser una de las primeras grandes ciudades españolas en gestionar públicamente el abastecimiento de agua. Con el objetivo de conocer la opinión de los egarenses, Diari de Terrassa ha entrevistado a doce terrassenes. La mayoría ve el cambio de gestión con buenos ojos. Algunos creen que los usuarios apenas van a notar el cambio; otros creen que sí que lo van a notar pero no a corto plazo. Durante la presentación oficial del servicio público, Marc Cadevall, director de servicios de Territorio y Sostenibilidad, explicó que EPEL valorará en su futuro plan director de inversiones la posibilidad de implantar tecnología que permita mejorar el gusto del agua. "La gente podrá decidir si paga el agua un poco más cara para que sepa mejor", dijo. Entre los entrevistados, hay quien estaría dispuesto a ello pero también quien no.

Montse Pons Muntadas

Jubilada, 65 años

"En principio, lo veo bien. Yo pienso que los usuarios no vamos a notar nada; no deberíamos notar el cambio. Considero que el servicio hasta ahora ha sido bueno y me alegro de que al final se hayan puesto de acuerdo. Lo que más valoro es esto, que hayan llegado a un acuerdo. El agua de Terrassa es potable y se puede beber, yo no creo que haga falta subir la tarifa para que sepa mejor."

Mercè Riera Domingo

Maestra, 50 años

"En principio, me parece bien. Creo que la mayoría de usuarios no vamos a notar el cambio. Me parece estupendo que la empresa municipal haya subrogado la plantilla de Mina y que el personal de atención al público sea el mismo. El agua que tenemos aquí no tiene muy buen sabor pero no está mal. Yo pienso que pagamos una tarifa muy cara comparándola con la de otros municipios. Yo no estaría dispuesta a pagar más para que el agua tenga mejor sabor."

Beatriz Terrón Merino

Ingeniera, 40 años

"Me parece correcto. El agua es un bien común. Imagino que en la gestión habrá una mejora pero en el aspecto económico no sé si lo vamos a notar. El agua es potable y no creo que haga falta que todos paguemos más para que tenga mejor sabor. Yo tengo un aparato de osmosis en casa."

Joan Bach Lahor

Pensionista, 58 años

"A mi me parece bien, supongo que será bueno para la ciudad. En la gestión pública, el interés no tiene que ser obtener beneficios sino ofrecer un buen servicio. Espero que los usuarios notemos el cambio y que no suban tanto las tarifas. Yo no bebo agua del grifo pero estaría dispuesto a pagar un poco más si mejora el sabor, aunque depende del importe. Por otro lado, me parece bien que la atención al público continúe a cargo del mismo personal, así mantienen los puestos de trabajo."

Gemma Morera Sistac

Tecnóloga de alimentos, 42 años

"A mi me parece muy bien. Todo lo que se pueda hacer desde la ciudad, mucho mejor. Espero que haya una mejora en la gestión. Yo estaría dispuesta a pagar un poco más para tener un agua menos dura."

Sergi Muedra Gangas

Ingeniero, 39 años

"Me parece bien, espero que funcione y que se note en el bolsillo del consumidor. Yo compro agua embotellada para beber y cocinar. Aquí tenemos un agua muy mala pero en Barcelona es peor. Pagaría un poco más si mejora. Así me ahorraría el dinero de las botellas."

Rosa Ferrer de Dios

Enfermera y profesora, 64 años

"Creo que es bueno que el agua no esté en manos privadas. Espero que funcione bien. Si al desprivatizar la gestión, se abarata la tarifa, mejor que mejor. Espero que haya una buena gestión y que no haya días en que el agua no salga tan bien. Después de vivir 40 años en Barcelona, el agua de Terrassa ya me parece bien. Yo la filtro en casa pero si mejoran la calidad pagando solo un poco más, mejor."

Antonia Pérez García

Jubilada, 67 años

"No me gusta. Según lo que me han contado, vamos a tener que pagar más. Yo preferiría que el servicio lo siguiera gestionando la empresa que lo ha estado gestionando hasta ahora. Yo estaba contenta con Mina. Creo que han estado prestando un buen servicio."

Gonzalo Centeno Palomar

Jubilado, 71 años

"Me parece bien. Creo que obtendremos alguna mejora. Las empresas privadas quieren obtener beneficios; supongo que el Ayuntamiento, si tiene beneficios, los revertirá en la mejora del servicio o en políticas públicas. Creo que tendrá que pasar un tiempo para que los usuarios notemos el cambio."

Mireia Miró Barba

Profesora, 48 años

"Me parece muy bien. El agua es un derecho básico y escaso. Entiendo que hay que garantizar su universalidad. El agua no puede ser un negocio. Espero que los usuarios notemos el cambio. Entendiendo que tiene que dejar de ser un negocio, espero que lo notemos en cuanto a acceso y tarifas. El abastecimiento tienen que llegar a todos los ciudadanos. Creo que las tarifas tienen que estar en consonancia con las rentas o ingresos de cada uno."

David Fernández Pérez

Vendedor, 29 años

"Creo que es bueno. Desde la gestión pública es más fácil moderar los precios y que no haya una manipulación, cosa que sí puede suceder cuando la gestión depende de una empresa privada. No sé si los usuarios vamos a notar el cambio o no. Creo que no lo sabremos hasta que pasen unos cuantos meses. Creo que en otros municipios, la gestión pública del agua funciona bien. Espero que aquí pase lo mismo."

José María Ruiz López

Jubilado, 66 años

"Lo veo correcto y necesario. El agua es un derecho humano, es una necesidad de primer orden y no puede estar en manos privadas que negocien con ella. Habrá que ver como están las infraestructuras. Creo que a corto plazo no vamos a notar mucho cambio pero a medio o largo plazo, sí."