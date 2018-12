Miki no sabrá hasta el próximo miércoles si pasa a la final de "OT"

Miki Núñez, el concursante terrassense de "Operación Triunfo 2018", no consiguió este miércoles ser uno de los dos primeros finalistas de la edición y deberá esperar al 12 de diciembre para saber si estará en la final del concurso.

Marta, que se enfrentaba a Sabela por la permanencia en el programa, abandonó el "talent show" al ser la menos votada por el público, con un 36%. Por su parte, Natalia y Famous ya tienen su plaza asegurada en la final. La de Pamplona y el de Bormujos (Sevilla) se convirtieron este miércoles en los dos primeros finalistas de la edición.

Después de las actuaciones de todos los concursantes y de conocer a la expulsada de la noche, el jurado evaluó la trayectoria de todos ellos a lo largo del programa y les puntuó. Natalia, que cantó "Bang Bang" de Nancy Sinatra, recibió varios halagos por parte de los jueces. "Has brillado en cada una de tus actuaciones de forma notable. Eres una artista completísima", le dijo Manuel Martos. "Has hecho un concurso perfecto. Has nacido para cantar", aseguró Joe Pérez-Orive. La joven navarra, con 40 puntos sobre 40, quedó en cabeza en el ranking y se convirtió en la primera clasificada para la final.

Los profesores decidieron que el segundo finalista de la edición fuera Famous. "Tienes un talento innato. Has empezado a ser consciente de ello aquí dentro. Poco a poco, has ido evolucionando. Nosotros hemos tenido el privilegio de acompañarte en este camino. Esto da sentido a nuestro trabajo. Esto es 'Operación Triunfo'", le dijo Noemí Galera, directora de la Academia.

Miki, que interpretó "Hijos de la tierra" de Nil Moliner, no sabrá hasta el próximo miércoles si se convierte en uno de los cinco finalistas de "OT". El egarense se la juega junto a Alba, Julia y Sabela en la gala de la semana que viene, donde uno de ellos será salvado por el jurado, convirtiéndose en el tercer finalista. El público será el encargado de elegir, en directo durante la gala, al cuarto y quinto finalista. El concursante menos votado por la audiencia se convertirá en el último expulsado de esta edición y quedará a las puertas de la final, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa.

En la gala de este miércoles, Alfred, que fue el cuarto clasificado de "OT 2017", estrenó su single "De la tierra hasta Marte". Rosana fue la otra artista invitada.

Durante la noche, Domingo García, director de estrategia de Universal Music, entregó a los concursantes de "OT" el disco de oro por su álbum "Lo mejor: parte 1". Además, anunció que saldrá a la venta un segundo pack especial con las canciones de la gala 5 a la 8, y un calendario de los concursantes.