El Social no organiza este año el concurso del Xiu-Xiu

El Social no convocará este año el "Premi de Narracions Curtes per al Xiu-Xiu-Memorial Joaquim Puigbò". "En las últimas ediciones, cada vez se recibían menos trabajos. Quizás por coincidir en esta época con otros concursos literarios, con premios más importantes", señala el presidente de la entidad, Ricard Figueras. El Social no descarta reemprender el certamen en el futuro. "Este año hacemos una pausa para replantearlo." La edición de 2017-2018 fue la número 18, y concurrieron a ella 82 cuentos.