Protesta en el Raval contra la sentencia de La Manada

Militantes del colectivo feminista Rudes Rebels y de la comisión feminista del CDR de Terrassa se concentraron ayer en el Raval para protestar contra la confirmación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de la sentencia que condenaba a 9 años de prisión por abuso sexual a los integrantes de La Manada, procesados por la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016. A la protesta se sumaron parte de los asistentes al "Cant per la llibertat" en apoyo a los presos independentistas. Junto corearon frases como "No es no" " Si toquen a una, ens toquen a totes" "Contra el patriarcat, acció directa".