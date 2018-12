El alcalde condena los hechos violentos acaecidos en Terrassa

En su cuenta de twitter, el alcalde de Terrassa, Alfredo vega, ha condenado los hechos violentos que han sucedido en la tarde-noche de hoy en Terrassa. Indica lo siguiente: "Molt preocupat pel que ha passat avui a #Terrassa, uns fets violents que ningú desitja per a la seva ciutat.Les expressions que busquen la provocació, la confrontació social i l'alteració de la convivència ens fan retrocedir com a societat.Aquesta no és la Terrassa que volem". Y en otro tuit indica: "La meva condemna als fets violents, vinguin del costat que vinguin, i a tot allò que alteri la convivència pacífica que sempre ha caracteritzat la nostra ciutat."