Hoy se presenta el Manifest per una Àrea Vallès

El Auditori de Fira de Sabadell acoge esta tarde, a las 18,30 horas, la presentación pública del Manifest per una Àrea Vallès, que recupera la iniciativa planteada por la plataforma Fem Vallès en 2015 de fusionar las dos comarcas vallesanas en una sola unidad administrativa. En la presentación participan el Ayuntamiento de Sabadell y su alcalde, Maties Serracant, junto a la Plataforma Fem Vallès, que agrupa a 19 instituciones y entidades. Serracant ha hecho llegar a todos los alcaldes del Vallès Oriental y Occidental su propuesta, que en este momento no cuenta con el apoyo ni de Alfredo Vega, alcalde de la cocapital Terrassa, ni Josep Mayoral, alcalde de Granollers. Ambos discrepan de la oportunidad de crear de nuevas unidades administrativas y no asistirán hoy a la presentación.