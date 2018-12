Rull anuncia que inicia también una huelga de hambre

Los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), iniciarán a partir de esta madrugada una huelga de hambre, como sus compañeros Jordi Sànchez y Jordi Turull, para protestar contra la "injusticia" del Tribunal Constitucional (TC).

Así lo han anunciado a través de un comunicado, tres días después de que Sànchez y Turull iniciaran una huelga de hambre en Lledoners para protestar contra el "bloqueo" de sus recursos de amparo en el Constitucional.

Josep Rull, en su cuenta de twitter, ha señalado: "És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat".