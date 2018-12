Hoy, entrega de los Terrassenc de l'Any

Es habitual que los Terrassencs de l'Any pertenezcan a ámbitos ciudadanos muy diversos, y también lo son las tres personas que, esta tarde, subirán al escenario del Teatre Principal para recoger las insignias y diplomas acreditativas del título.

Miqui Giménez Molina, que realizará el discurso de agradecimiento en nombre de todos los galardonados, lleva más de treinta años dedicado a la cultura popular catalana, en vertientes muy diversas (música, animación infantil, danza, juegos tradicionales). "Ser Terrassenc de l'Any es todo un honor, un reconocimiento muy gratificante, que no me esperaba, en absoluto",nos comenta. "Primero, cuando te lo dicen, es una sorpresa. No sabía de donde me venía. Luego te asustas un poco, por ser un reconocimiento de ciudad. Te hace pensar '¿por qué a mí?', cuando hay personas que hacen muchísimas cosas más. Pero si el jurado lo ha considerado así, pues adelante y a disfrutarlo."

Margarita Fabregat,reconocida por su larga trayectoria en el teatro amateur terrassense (más de cuatro décadas como directora y actriz) lo acoge como "algo extraordinario, muy bonito. Fue una gran sorpresa. Supongo que han querido premiar mis muchos años de teatro".

"Un premio para todo el equipo"

Mariona Torredemer, con toda una vida de activismo en la inclusión de los alumnos discapacitados en la escuela ordinaria (fue una delas fundadoras y directora de la Escola Crespinell) también lo recibirá con "muchisima ilusión y una gran emoción". Subraya en que lo considera un premio no solo a ella sino a "todo el equipo que he tenido y tengo a mi alrededor, la familia, los amigos, todos quienes me han dado apoyo. Una persona, por sí sola, no puede hacer nada, siempre necesita rodearse de gente que colaboren con ella y le ayuden".

La glosa de los homenajeados estará a cargo, como en los últimos años, de Josep Villagrasa. El primer glosador de los Terrassencs de l'Any fue, y ejerció como tal durante casi tres décadas, Carles Puig. Sebastià Sanz , Jordi Estapé, Francesc Torrella Niubó, Manel Sarrau y Anna Muñoz han sido las otras personas encargadas de explicar las trayectorias de los galardonados en estos cincuenta años de certamen.

LOS DATOS

Evento: Proclamación de los Terrassenc de l'Any 2018: Margarida Fabregat, Miqui Giménez y Mariona Torredemer

Fecha: Hoy, a las siete de la tarde

Lugar: Teatre Principal

Tras el acto se celebrará una cena de homenaje a los Terrassencs 2018 en el restaurante El Cultural.