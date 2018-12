¿Cree justificada la huelga de los facultativos catalanes?

El sindicato Metges de Catalunya (MC) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) alcanzaron el jueves un acuerdo para aliviar la carga de trabajo de los facultativos de la primaria pública, por lo que éstos desconvocaron la huelga del viernes, tras cuatro días de un histórico paro y movilizaciones. El acuerdo llegó después de que el ICS presentara al sindicato un estudio detallado con las sobrecargas de trabajo de los médicos en cada uno de los ambulatorios, aceptara garantizar un mínimo de 12 minutos de atención a cada paciente en las visitas presenciales y reducir el número de pacientes por facultativo, y anunciase una inversión de 100 millones de euros para la atención primaria y la incorporación de 250 médicos más, entre otras medidas. El acuerdo, pero, es solo para la asistencia primaria pública. Las reivindicaciones de los médicos de la concertada no están incluidas en el documento, que tampoco recoge las demandas del sindicato CGT. Ayer, más de seiscientos médicos de la concertada se manifestaron en Terrassa bajo el lema "Som metges, som sanitat i volem qualitat".

Manel Rajadell Carreras

Doctor en Ingeniería Industrial y profesor universitario, 58 años

"Sí. Es totalmente lógico y justificable. No puede ser que un médico tenga que trabajar a una tasa que un político le marca. Metges de Catalunya y el ICS han llegado a un acuerdo pero este documento no incluye a los médicos de la concertada, un colectivo muy importante que también está en huelga. Catalunya está sometida a los designios de Madrid. Estamos aportando recursos a otras zonas y no podemos aplicar aquí todos los recursos de los que podríamos disponer."

Manuel Plaza Montero

Prejubilado, 59 años

"Sí. Últimamente están muy desatendidos, tienen mucho trabajo, cada médico tiene que atender a muchos pacientes. Los recortes en sanidad les han perjudicado mucho. Yo tenía visita con el especialista de traumatología y el médico de cabecera y me las han aplazado, por lo que he salido perdiendo. Pero entiendo que los médicos tienen derecho a hacer huelga."

Ferran d'Armengol Galceran

Prejubilado, 58 años

"Creo que los médicos deben insistir. El acuerdo del jueves es sólo para algunos facultativos, cuando debería incluirlos a todos. Creo que en Catalunya hay una buena atención sanitaria pero entiendo que los médicos quieran mejores condiciones."

Maira Troyano Tàpies

Estudiante de Enfermería, 19 años

"Sí. Los médicos no tienen el tiempo suficiente para visitar a cada paciente como deberían. Creo que es necesario salir a la calle y reivindicar mejoras. Si se cumple el acuerdo firmado el jueves, estaremos mejor que ahora pero no será suficiente. Hacen falta más recursos."

Carme Canal Rodríguez

Jubilada, 70 años

"Sí. La sanidad pública está muy mal. Cuando pides hora tienes que esperar una eternidad hasta que te visiten. Si quieres que te atiendan más rápido tienes que ir a Urgencias pero allí también puedes esperar horas y horas. Mi hija ha tenido un problema de tiroides y hemos tenido que pagar la visita a un médico."

Antonio Rueda Marín

Electricista, 43 años

"Sí. Creo que luchan por sus derechos, como haría cualquier otro trabajador. Mi mujer fue ayer a Urgencias y la atendieron. A mi siempre me han atendido bien. Yo creo que en Catalunya hay una buena atención médica."

María Ángeles Ochoa Pérez

Jubilada, 66 años

"Sí. Van muy agobiados. A veces, desde que pides hora hasta que te visitan pasa un mes. Y esto no es culpa de los médicos. Llevamos años con esta situación. Yo entiendo las reivindicaciones de los facultativos. Creo que la atención sanitaria es mejor en otros sitios que aquí. Me alegro que se haya llegado a un acuerdo para los médicos de atención primaria de la red pública."

Elisabeth Arcos González

Auxiliar de enfermería, 37 años

"Sí. La huelga me parece bien. Quien paga siempre son los pacientes y si hay más tiempo para atender a cada uno, será mejor. El acuerdo al que han llegado sindicato e ICS está bien, creo que es positivo. La sanidad pública ha perdido mucho pero los profesionales dan la mejor atención posible con los recursos de los que disponen."

Jaume Nieto Cirera

Pensionista, 60 años

"Yo tenía hora en el hospital y pensaba que me iban a reprogramar la visita. Lo hubiera entendido pero me han atendido. Creo que los médicos tienen derecho a hacer huelga. No puede ser que tengan tan poco tiempo para atender a cada paciente. Tienen que hacer un sobresfuerzo. Yo tuve un accidente laboral hace dos años y medio, he pasado por distintos hospitales y hay médicos de la red pública que me han atendido muy bien."

Joan Albert Sibis Mateu

Jubilado, 68 años

"Sí. Es una vergüenza como está el sector sanitario. En cuanto a médicos y enfermeras, creo que la atención es excelente. Han hecho un sobresfuerzo brutal. Pero institucionalmente, esto no va bien. Yo tenía que pedir hora para que me hagan unas pruebas pero, sabiendo lo de la huelga, he esperado."

Imi García Mejías

Trabajadora de una empresa de catering, 45 años

"A mi siempre me han atendido bien; no he tenido ningún problema con los médicos, ni los de la Seguridad Social ni los privados. Aún así, con los recortes que ha habido en sanidad, es normal que los médicos hayan decidido hacer huelga. Me parece muy bien que algunos de ellos hayan podido llegar a un acuerdo con el ICS. Las movilizaciones han servido para algo."

Jaume Arbós Serra

Jubilado, 66 años

"Sí. Creo que sus reivindicaciones son justas. Hace tiempo que están sufriendo, que están haciendo un esfuerzo para suplir las carencias presupuestarias y de recursos. Creo que ha llegado un punto en el que ya no lo podían soportar más. Es una lástima que haya que llegar a este punto para conseguir mejoras. Yo creo que los profesionales del ICS ofrecen una buena atención médica a los enfermos a pesar de la falta de recursos y la elevada ratio de pacientes."