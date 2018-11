"OT": Miki se salva otra vez de la nominación

Miki Núñez, el concursante terrassense de "Operación Triunfo 2018", se salvó anoche de la nominación en la Gala 10 del programa gracias al voto de sus compañeros. El egarense cantó "Promesas que no valen nada", de Los Piratas. "Esta semana he estado viendo tus actuaciones desde la Gala 0 y tienes que sentirte muy orgulloso porque tu progresión ha sido espectacular. La semana pasada hiciste un numerazo. Era difícil superar lo de la semana pasada. Has hecho una actuación muy buena. El problema es que ha habido otras excelentes. Me da muchísima rabia porque de vez en cuando nos toca nominar a gente que lo ha hecho bien. Hoy es el caso. Quizá ha habido un poco de imprecisión de energía. Quizás te has venido un poquito más arriba de lo que pedía la canción y quizás ha habido un poquito de descontrol. Así que sintiéndolo mucho, esta semana te proponemos para abandonar", le dijo Joe Pérez-Orive, al evaluar su actuación. Así pues, el de Terrassa fue uno de los propuestos para abandonar la Academia junto a Alba, Sabela y Marta. El claustro de profesores salvó a Alba y llegó el momento de las votaciones de los compañeros. Miki obtuvo dos votos (Sabela consiguió uno y Marta otro). De este modo, el terrassense cruzó la pasarela y Sabela y Marta se convirtieron en las dos nuevas nominadas del programa. La última ya había estado nominada esta última semana y tan solo unos minutos antes se había salvado de la expulsión al obtener el 57% de los votos del público en su enfrentamiento con María, que fue la expulsada de la noche.