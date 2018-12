Plantan árboles en Can Bonvilar para generar más sombras

El Ayuntamiento dará más sombra al camino viejo de Can Bonvilar, que es el que da acceso al Centre d0Informació Ambiental (CIAB), la Escola El Pi y la residencia asistida para personas mayores de Mossèn Homs. Este vial es utilizado por las personas usuarias de estas instalaciones y también por los ciclistas y los peatones que quieren conocer la Anella Verda. Es un tramo soleado porque no tiene árboles ni la vegetación necesaria que le den sombra. Para resolver esta actuación, el proyecto de intervención paisajística y funcional contempla mejorar el entorno con la plantación de árboles, arbustos y delimitando el ámbito agrícola del camino. Las obras, que han empezado este mes, están a cargo de la empresa Garden Tona, S.L. y el presupuesto de adjudicación es de 7,7 millones de euros de euros. El plazo de ejecución es de dos meses. Los trabajos comprenden la plantación de 22 olmos y de 673 ejemplares de especies de arbusto (337 unidades de estepa blanca y 336 de estepa negra) a lo largo de los 500 metros de longitud que tiene este tramo del camino viejo de Can Bonvilar, comprendido entre el cruce con el camino viejo de Sant Quirze a Matadepera y el puente sobre el torrente de la Betzuca.