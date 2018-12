Le dejan el coche para aparcarlo, se lo lleva y da positivo de alcoholemia en Terrassa

El dueño del coche se lo dejó para que lo estacionase, pero él se lo llevó, circuló con el vehículo y lo paró la Policía Municipal. El conductor dio positivo. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, a las 5.30, en la avenida del Vallès, cerca de la Rambla de Francesc Macià, donde unos agentes locales detuvieron un turismo porque había cometido una infracción. Los agentes vieron que una ventanilla de aquel coche estaba rota y los vidrios hechos trizas se encontraban en el interior del coche, donde iban tres personas.

El automóvil no era del conductor. Este explicó a los policías que se lo había dejado el propietario. La Policía Municipal confirmó que no había denuncia de sustracción, pero supo que el vehículo no había pasado la ITV ni tenía seguro. Luego llegó a la zona el que dijo ser el dueño y explicó a los agentes que había dado permiso al conductor para estacionar el coche, pero no para circular con él.

El conductor daba signos de ebriedad y tuvo que soplar. Y dio positivo, con una tasa de 0,43 miligramos. Fue denunciado. También lo fue el propietario, por lo de la ITV y lo del seguro. La policía inmovilizó el turismo.