El xuixo de Girona fa un segle

El ritual és obligat. Qui vulgui descobrir la Girona més autèntica, el primer que ha de fer quan entra a la ciutat és comprar un xuixo barroc, daurat, lluent, acabat de fregir i menjar-me'l amb tota la delicadesa possible. El xuixo és una pasta dolça de full d'elaboració típicament gironina, de forma cilíndrica, farcida de crema, fregida i ensucrada per fora. Tot un emblema de la ciutat, que té el distintiu de "Producte de la terra", de la Generalitat de Catalunya i que s'ha guanyat tots els mèrits per ser homenatjat.

La popularitat d'aquestes postres i el seu origen molt arrelat a aquestes terres fan que l'Ajuntament hagi decidit organitzar l'Any del Xuixo. L'objectiu és reivindicar i difondre aquest producte, molt venut a les xurreries als anys 60.

Un dels primers actes va ser la col·locació d'una placa commemorativa al carrer de la Cort Reial, 15, on se situava la pastisseria Puig. Després de 1918 la popularitat del xuixo es va anar expandint entre la població, pel boca-orella, i cada cop més pastisseries en van començar a elaborar.

Un dels moments més destacats de la història d'aquest dolç centenari va ser l'any 1992, quan l'Ajuntament de Girona el va començar a promocionar a gran escala, amb la publicació d'un monogràfic especial de la revista Fires.

El xuixo és present a molts llocs fora del Gironès i a d'altres províncies gràcies a la seva gran acceptació entre grans i petits.

Els famosos xuixos de crema de Girona, segons els entesos, perden gràcia i sabor si se'ls transporta fora d'aquesta ciutat. A més, encara en guanyen quan es mengen tot caminant xino-xano pel carrer Nou, a l'aire lliure, de peu dret. Ha de ser un producte fresc, i com acabat de fer, molt millor.

A altres indrets

Val a dir que la seva màxima popularitat va ser cap a la segona meitat del segle XX, quan es venia molt a les xurreries. Aquesta pasta farcida de crema, enrotllada, fregida i coberta de sucre, també es troba sovint a Tarragona, Castelló de la Plana i València. Rep els noms de xut en tortosí i de xevut a Vilanova de Sau. S'ha traduït al castellà com a chucho, suso o susú.

D'altra banda, el xuixo banyat en xocolata va ser comercialitzat per una certa marca coneguda de llaminadures. Amb xocolata, crema o d'altres, està deliciós.