El cinema: de la música fins a les lleis de la física

Enguany es celebren 50 anys de l'estrena de "2001: una odissea de l'espai", del reconegut cineasta nord-americà Stanley Kubrick. Aquella cinta va representar un abans i un després per a la ciència-ficció al món del cinema, donat que va permetre una revalorització del gènere.

Precisament per recordar l'ampli llegat de Kubrick, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha programat fins al 31 de març una exposició sobre l'aclamat director d'obres com "La taronja mecànica" (1971), "Barry Lyndon" (1975), "El resplandor" (1980) o la seva última pel·lícula, "Eyes wide shut" (1999).

La mostra esdevé un recorregut cronològic per les pel·lícules d'aquest geni del setè art, que va crear obres mestres en una gran diversitat d'estils cinematogràfics.

La seva "2001: una odissea de l'espai" va encetar un camí per a altres recordats films de ciència-ficció, com la saga "Star Wars", "Encuentros en la tercera fase", "Alien: el octavo pasajero", "E.T., el extraterrestre" o "Blade Runner".

D'alguns d'aquests grans títols de la història de la ciència-ficció parlen el director d'orquestra Rubén Gimeno i el professor universitari Manuel Moreno. Però ho fan des de dues vessants ben diferents i que potser no són les primeres que ens venen al cap quan ens referim a la ciència-ficció: la música de les bandes sonores de les pel·lícules i el rigor científic que tenen aquestes produccions.