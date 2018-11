¿Hay suficiente protección para las víctimas de violencia sexual?

Amnistía Internacional lamenta que España esté situada a la cola de los países europeos en número de denuncias por violencia sexual (cuatro cada día) y lo atribuye al miedo de las mujeres a no ser creídas y a la falta de políticas públicas, que hace que la atención sea diferente en cada comunidad. Según la investigación Violencia sexual en España "Ya es hora de que me creas", las víctimas se sienten "invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas". Esteban Beltrán, director de AI España, asegura que no hay "campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas ni recursos especializados para atenderlas". Esteban también lamenta que ninguna de las comunidades cuenta con "centros de atención en crisis", es decir, centros con personal multidisciplinar con especialización en violencia sexual, disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Sílvia Negra Penedès

Estudiante, 18 años

"No. Hace poco a una chica que estudiaba teatro no se la creyeron, dijeron que podía exagerar la agresión que sufrió. Falta mucha conciencia y más mujeres en el poder judicial que puedan entender a las víctimas. Creo que este es el motivo por el que España es uno de los países europeos en los que se denuncia menos. Supongo que muchas víctimas piensan que denunciar será más perjudicial que beneficioso."

Damià Hoyos Marín

Guarda forestal, 39 años

"La pederastia está perseguida por el código penal pero la pedofilia no. Los datos de abusos sexuales a menores son aterradores. Nadie está a salvo de esta lacra. Creo que los niños y las mujeres son los más vulnerables. Las víctimas no tienen la protección suficiente. Cuando un juez le dice a una mujer que no ha sido violada porque no dijo "no" de forma clara es que esto no funciona bien. Las víctimas no se sienten protegidas, cuando denuncian sienten que las juzgan a ellas."

Magda Baró Mariné

Jubilada, 68 años

"Parece que las víctimas empiezan a denunciar más pero aún hay miedo. Además, las víctimas no tienen la información suficiente para saber como actuar después de un acoso, un abuso o una agresión. Debería haber mucha más divulgación."

Úrsula Garcia Prat

Sin empleo, 39 años

"No. Creo que cada vez hay más violencia y la música, la televisión y el cine no ayudan. Además, el sistema no protege suficientemente ni a las víctimas ni a los familiares. Supongo que España es uno de los países donde las víctimas denuncian menos por miedo a lo que dirán, a como las tratarán, y a si el agresor volverá a actuar si no se adoptan según qué medidas."

Sergi García Espin

Jubilado, 67 años

"Aparentemente, sí, pero en realidad, no. A lo mejor hay más herramientas para proteger a las víctimas pero algunas sentencias dejan mucho que desear. A lo mejor hemos avanzado un poco pero la situación no es la que debería ser. Las víctimas no pueden estar tranquilas. Supongo que España es uno de los países europeos donde menos se denuncia porque las víctimas no tienen la seguridad de que estarán bien atendidas. Hay ordenes de alejamiento que no se cumplen. Creo que los pisos protegidos funcionan bastante bien pero hay pocos."

Manuel Montes García

Jubilado, 66 años

"Debería haber más protección. Supongo que España sigue siendo uno de los estados de Europa con menos denuncias porque las víctimas tienen miedo a represalias. Además, creo que también falta más información para que las víctimas sepan como actuar tras una violación, abusos o acoso."

Eugènia Argerich Sabaté

Administrativa, 45 años

"No. Cuando ponen una denuncia es el momento más delicado, el momento en el que la víctima está más débil y no debería ser así. La sociedad tampoco les da todo el apoyo y la ayuda necesaria. Supongo que las víctimas tienen miedo a denunciar. Si escuchas noticias de que mujeres que denunciaron han sido asesinadas..."

Jordi Muntada Gómez

Emprendedor, 30 años

"No. Creo que en un juicio hacen falta pruebas muy claras y exhaustivas para que el juez crea a la víctima. Supongo que muchas víctimas tienen miedo a explicar lo que han vivido, a lo mejor les da vergüenza. Hace falta educar mucho más en la igualdad de género. En la música, el cine y las series aún hay muchos mensajes machistas."

Anna Anell Vilagut

Trabajadora en el Mercat de la Independència, 28 años

"No. Creo que este tema aún es tabú y a las víctimas les cuesta explicarlo. Hay mujeres que intentan que les pongan protección, no les hacen caso y después mueren asesinadas. Supongo que hay muchas víctimas que no denuncian por miedo, porque no confían en que vayan a condenar al agresor, y porque piensan que acabarán sufriendo más ellas que el agresor."

Pol Ricart Rodó

Estudiante, 19 años

"La víctimas están protegidas pero no lo suficiente. A una víctima le puede volver a suceder algo similar yendo por la calle, las órdenes de alejamiento no siempre sirven; debería estar todo más controlado. Por suerte creo que en las aulas se está tratando cada vez más todas estas cuestiones, enseñándonos que todos somos iguales y que debemos respetar y defender los derechos y liberta desde cada uno. También creo cada vez también hay más información para que las víctimas sepan como actuar."

María Viedma Bultá

Estudiante, 19 años

"No. Algunos casos se tratan como si fuera una tontería. El caso más conocido es el de La Manada. Creo que es el ejemplo más claro, ya que había muchas pruebas pero trataron a la chica de ilusa y mentirosa, lo que me parece un horror."

Laura Sánchez González

Esteticista, 23 años

"Ahora están más protegidas. Creo que hay más herramientas para protegerlas. También pienso que cada vez hay más información para que las víctimas sepan qué hacer y a quien recurrir."