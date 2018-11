El terrassense Òscar Andreu y Òscar Dalmau reinventan el "late show" en TV3

Esta noche, justo después de "Polònia", el egarense Òscar Andreu y su compañero de fatigas en la radio Òscar Dalmau, debutarán en TV3 con "La nit dels Òscars", un formato con el que pretenden dar una vuelta de tuerca a los "late shows" televisivos. Para el humorista terrassense el nuevo programa será "la pista donde pasarán cosas durante 60 o 70 minutos basadas en nuestra particular manera de mirar la realitat, en este caso la actualidad". El tándem radiofónico trasladarán a la pantalla elementos de "La competència". No habrá monólogo. No habrá entrevistas. No habrá una mesa, ni tampoco tendremos una taza con el logotipo del programa "porque no sabremos dónde dejarla", bromea Òscar Andreu. No habrá un presentador, sino dos. Tampoco habrá prácticamente ninguno de los ingredientes típicos de los "late shows" televisivos. "Hemos repensado el 'late' ", reconoce Òscar Andreu. "Tendremos colaboradores, sketches e incluso alguno de los personajes de la radio en vivo", añade.

"Queremos que sea un espacio de entretenimiento con alegría, mordacidad, causticidad, un cierto cinismo, una punta de mala leche y mucha inteligencia", ha definido el director de TV3 Vicent Sanchis. "La nit dels Òscars" comienza su andadura esta noche y se emitirá durante 13 semanas hasta febrero.