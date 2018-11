Nuevo éxito del Puig Metal Festival

La decimoquinta edición del Puig Metal Festival logró llenar más de tres cuartas partes de la sala Infierno con los conciertos de L'Òstia del Segle (con su directo fresco y enérgico), No Holds Barred (y su sonido contundente y pesado), The Last Oblation (en la foto, en su debut en directo), Dekta (con su directo frenético e imparable) e Incursed (con una llamativo vestuario y escenografía que gustó mucho.)