Miki canta en catalán y se convierte en el favorito del público de "OT 2018"

Miki Núñez, de Terrassa, protagonizó anoche la primera actuación en catalán de toda la historia de "Operación Triunfo" y se convirtió en el favorito de la audiencia.

Aclamado por el público ya antes de cantar, Miki convirtió el plató en una fiesta a ritmo de "Una lluna a l'aigua", de Txarango. Al sonar las primeras notas de la canción, el público ya empezó a entonar la letra, acompañando al terrassense, que bailó con sus compañeros y el presentador del programa, Roberto Leal. "Solo puedo decir que viva la fiesta y viva el buen rollo", dijo Manuel Martos, después de ver el número de Miki.

El egarense fue el concursante más votado por los espectadores del "talent show", convirtiéndose en el último favorito de esta edición de "OT". Antes de cruzar la pasarela, Ana Torroja le dijo: "Enhorabuena. Tu actuación ha sido un momentazo. Se te veía identificado con la canción, estabas en tu salsa, y creo que en ninguna de la galas te hemos visto disfrutar tanto como lo has hecho hoy. Nos has hecho disfrutar también a nosotros, nos has contagiado. Felicidades. Cruza la pasarela orgulloso".

Marilia, que encadenaba la tercera nominación consecutiva, fue la expulsada de la noche. Marta, la otra nomindada, se salvó de la expulsión pero volvió a ser propuesta para abandonar la Academia junto a Julia, Famous y María. Mientras que los profesores de "OT" salvaron a Famous, los concursantes hicieron lo propio con Julia. María y Marta, pues, son las nominadas de la semana.